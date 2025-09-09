David Vuković i Luka Juričić ubitačan tandem Borca: "Odlično se slažemo, na terenu i van njega"

Odlični tandem Borca David Vuković i Luka Juričić postigli su 10 od ukupno 18 golova banjalučkog tima u novoj sezoni.

Izvor: Facebook/FK Borac Banjaluka

Crveno-plavi su ubojito otvorili novu premijerligašku sezonu sa 18 postignutih golova u pet odigranih mečeva, a među onima koji se ističu u fazi napada je svakako 21-godišnji krilni napadač David Vuković, koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva već četiri puta tresao protivničke mreže.

Tako je nastavio sa dobrim igrama, koje je pružao u prošloj sezoni, a ono što posebno raduje sve pristalice Borca je da u tandemu sa novopridošlim napadačem Lukom Juričićem, koji je do sada dao čak šest golova, odlično funkcioniše.

"Sa Juričićem se odlično slažem, ne samo na terenu, već i van njega, tako da sam siguran da ćemo i u nastavku sezone nastaviti da tresemo mreže. Od prvog dana njegovog dolaska odlično smo kliknuli i čini se kao da godinama igramo zajedno", rekao je Vuković za "Glas Srpske".

Odmah na početku priprema je rečeno da je osnovni cilj Banjalučana u novoj sezoni osvajanje titule, a ako se ukaže prilika i duple krune, koju Banjalučani nisu nikad osvojili.

"Ekipa je sastavljena s ciljem da postanemo šampioni i tako veliki jubilej, 100 godina postojanja, dočekamo u slavljeničkoj atmosferi. Odlično smo otvorili sezonu i ne vidim razloga da tako ne bude i u njenom nastavku".

U narednom, sedmom kolu Borac, koji je na prvoj poziciji gostuje na "Grbavici" kod drugoplasiranog Željezničara.

"Sama činjenica da se sastaju dvije prvoplasirane ekipe govori da je pravi derbi, kao i svaki drugi susret ova dva kluba. Sigurno će se na terenu voditi bespoštedna borba za svaku loptu i ovakve utakmice veoma često odluči ili sitna greška nekog od igrača ili neki blistavi potez pojedinca. Zato moramo u ovaj duel ući maksimalno koncentrisani i ako bude tako, vjerujem da ćemo se u Banjaluku vratiti sa bodom ili tri", istakao je Vuković.

(MONDO)