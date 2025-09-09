logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

David Vuković i Luka Juričić ubitačan tandem Borca: "Odlično se slažemo, na terenu i van njega"

David Vuković i Luka Juričić ubitačan tandem Borca: "Odlično se slažemo, na terenu i van njega"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Odlični tandem Borca David Vuković i Luka Juričić postigli su 10 od ukupno 18 golova banjalučkog tima u novoj sezoni.

David Vuković i Luka Juričić ubitačan tandem FK Borac Izvor: Facebook/FK Borac Banjaluka

Crveno-plavi su ubojito otvorili novu premijerligašku sezonu sa 18 postignutih golova u pet odigranih mečeva, a među onima koji se ističu u fazi napada je svakako 21-godišnji krilni napadač David Vuković, koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva već četiri puta tresao protivničke mreže.

Tako je nastavio sa dobrim igrama, koje je pružao u prošloj sezoni, a ono što posebno raduje sve pristalice Borca je da u tandemu sa novopridošlim napadačem Lukom Juričićem, koji je do sada dao čak šest golova, odlično funkcioniše.

"Sa Juričićem se odlično slažem, ne samo na terenu, već i van njega, tako da sam siguran da ćemo i u nastavku sezone nastaviti da tresemo mreže. Od prvog dana njegovog dolaska odlično smo kliknuli i čini se kao da godinama igramo zajedno", rekao je Vuković za "Glas Srpske".

Odmah na početku priprema je rečeno da je osnovni cilj Banjalučana u novoj sezoni osvajanje titule, a ako se ukaže prilika i duple krune, koju Banjalučani nisu nikad osvojili.

"Ekipa je sastavljena s ciljem da postanemo šampioni i tako veliki jubilej, 100 godina postojanja, dočekamo u slavljeničkoj atmosferi. Odlično smo otvorili sezonu i ne vidim razloga da tako ne bude i u njenom nastavku".

U narednom, sedmom kolu Borac, koji je na prvoj poziciji gostuje na "Grbavici" kod drugoplasiranog Željezničara.

"Sama činjenica da se sastaju dvije prvoplasirane ekipe govori da je pravi derbi, kao i svaki drugi susret ova dva kluba. Sigurno će se na terenu voditi bespoštedna borba za svaku loptu i ovakve utakmice veoma često odluči ili sitna greška nekog od igrača ili neki blistavi potez pojedinca. Zato moramo u ovaj duel ući maksimalno koncentrisani i ako bude tako, vjerujem da ćemo se u Banjaluku vratiti sa bodom ili tri", istakao je Vuković.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

David Vuković fudbal Luka Juričić FK Borac Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC