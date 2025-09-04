logo
Velež doveo nekadašnjeg igrača Borca: Kuzmanović u Mostar stiže kao slobodan igrač

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ugovor je potpisan do kraja sezone, uz mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana.

Mićo Kuzmanović Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Mićo Kuzmanović, 29-godišnji krilni napadač, novi je fudbaler mostarskog Veleža.

Nekadašnji mladi reprezentativac BiH na stadion "Rođeni" stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa azerbejdžanskim Arazom.

"Mićo Kuzmanović rođen je 18. marta 1996. godine u Doboju. Svoju fudbalsku karijeru započeo je u ekipi Modriča Maxima. Pored Modriče kroz karijeru nastupao je za mnoge klubove iz naše zemlje kao što su Zvijezda Gradačac, Borac, Drina, Mladost Kakanj, Sarajevo i Tuzla siti. Kada je inostrana karijera našeg novog fudbalera u pitanju, pored Jagodine, Belgijskog Muskrona, te Rudara iz Velenje, najviše se zadržao u slovenačkom Celju, za koji je nastupao pune dvije godine upisavši 65 nastupa, uz 10 golova i šest asistencija, te azerbejdžanskom Arazu. U ovoj ekipi Mićo je kroz dvije godine boravka ubilježio i najviše nastupa, tačnije 69 mečeva, uz bilans od pet golova te sedam asistencija. Početkom sedmog mjeseca završio je epizodu u dalekom Azerbejdžanu te kao slobodan igrač dolazi u naš Klub",saopšteno je iz Veleža.

Premijer liga BiH FK Velež Mićo Kuzmanović

