Bivši igrač Borca: Ja sam kriv za poraz Veleža od Želje

Fudbaler Veleža Almedin Ziljkić preuzeo je odgovornost za poraz u derbiju od Željezničara (0:1) u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Nekadašnji igrač banjalučkog Borca promašio je penal na početku utakmice u Mostaru, a kasnije su dvojica "rođenih" zaradili crvene kartone, što je na kraju pogotkom Brazilca Žoaa Erika dovelo do poraza od Želje.

Na društvenim mrežama tim povodom se obratio Ziljkić, koji je sebe označio krivcem za neuspjeh.

"Kad pobjeđujemo, radujemo se. Tako i treba časno poraz podnijeti. Večeras sam isključivo ja krivac. Da sam postigao gol iz penala, druga priča. Čestitke mojim saigračima na lavovskoj borbi. Idemo dalje", poručio je fudbaler iz Novog Pazara i nekadašnji reprezentativac BiH.

(MONDO)