Trener Željezničara ponudio ostavku: Uprava ima dva dana da se izjasni

Trener Željezničara Admir Adžem ponudio je ostavku nakon utakmice protiv Veleža u Mostaru.

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Željo je slavio protiv "rođenih" u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, ali je nakon meča šef struke Admir Adžem stavio mandat na raspolaganje upravi kluba sa "Grbavice".

"Jako nervozna utakmica, ekipa Veleža je to isprovocirala i napravila neku ratnu atmosferu. Pobijedili smo, ali nisam zadovoljan igrom. Ono što je važnije, upravi dajem mandat na raspolaganje. Imaju dva dana da se izjasne da li Adžem treba ostati i da li ova ekipa može nešto napraviti. U protivnom, odoh na odmor", rekao je Adžem za "Oslobođenje".

Poslije je na konferenciji za medije, ponovio da je ponudio ostavku, te da je tu odluku donio prije utakmice.

"Zato što sam tako odlučio prije utakmice. Ukoliko izgubimo ili odigramo neriješeno, ostajem, ne bježim. A ukoliko pobijedimo, nemam snage glumiti Pedra kojeg će svi razapinjati i razvlačiti po medijima te društvenim mrežama, kojem će pola stadiona zviždati. Nema smisla. Možda će ova ekipa bolje igrati ako dođe novi trener. Možda neće biti mlitavi, već malo čvršći. Uprava me dovela, ona će me i razriješiti ukoliko žele. Imaju dva dana, pošto igrači imaju dva dana slobodno", izjavio je trener Želje.

Adžem je ljetos preuzeo Željezničar. Vodio ga je na ukupno šest utakmica u ovom mandatu, a ostvario je učinak od tri remija, dvije pobjede i jednog poraza.

(MONDO)