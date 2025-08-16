logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Željezničara ponudio ostavku: Uprava ima dva dana da se izjasni

Trener Željezničara ponudio ostavku: Uprava ima dva dana da se izjasni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Željezničara Admir Adžem ponudio je ostavku nakon utakmice protiv Veleža u Mostaru.

Admir Adžem ponudio ostavku FK Željezničar Izvor: YouTube/FK Željezničar

Željo je slavio protiv "rođenih" u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, ali je nakon meča šef struke Admir Adžem stavio mandat na raspolaganje upravi kluba sa "Grbavice".

"Jako nervozna utakmica, ekipa Veleža je to isprovocirala i napravila neku ratnu atmosferu. Pobijedili smo, ali nisam zadovoljan igrom. Ono što je važnije, upravi dajem mandat na raspolaganje. Imaju dva dana da se izjasne da li Adžem treba ostati i da li ova ekipa može nešto napraviti. U protivnom, odoh na odmor", rekao je Adžem za "Oslobođenje".

Poslije je na konferenciji za medije, ponovio da je ponudio ostavku, te da je tu odluku donio prije utakmice.

"Zato što sam tako odlučio prije utakmice. Ukoliko izgubimo ili odigramo neriješeno, ostajem, ne bježim. A ukoliko pobijedimo, nemam snage glumiti Pedra kojeg će svi razapinjati i razvlačiti po medijima te društvenim mrežama, kojem će pola stadiona zviždati. Nema smisla. Možda će ova ekipa bolje igrati ako dođe novi trener. Možda neće biti mlitavi, već malo čvršći. Uprava me dovela, ona će me i razriješiti ukoliko žele. Imaju dva dana, pošto igrači imaju dva dana slobodno", izjavio je trener Želje.

Adžem je ljetos preuzeo Željezničar. Vodio ga je na ukupno šest utakmica u ovom mandatu, a ostvario je učinak od tri remija, dvije pobjede i jednog poraza.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Željezničar Premijer liga BiH Admir Adžem

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC