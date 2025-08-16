UEFA zbog miliona mijenja format Superkupa Evrope

Izgleda da su u Nionu spremni da unište još jedno svoje takmičenje ili kako oni to kažu - izvrše reformu.

Iako je finale Superkupa Evrope između Totenhema i Pari Sen Žermena bilo odlično, i donijelo je zaista uzbuđenje kakvo dugo nije viđeno u ovom takmičenju, UEFA sprema promjene. Kako piše britanski "Telegraf", UEFA je odlučila da naravi revoluciju u ovom takmičenju i trebalo bi da se igra ubuduće u sasvim novom formatu.

Prema nezvaničnim informacijama, Superkup Evrope bi se ubuduće igrao kao mini-turnir, odnosno fajnal-for sa četiri ekipe. Ali, najveća promjena je u tome što bi trebalo da se igra van Evrope, što više nije nikakvo iznenađenje.

Navodno se Saudijska Arabija, Katar i Sjedinjene Američke Države spominju kao destinacije gdje bi mogao da se igra Superkup Evrope, gdje je ova geografska odrednica izgleda potpuno nebitna. Interesantno je da je ovo takmičenje već nekoliko godina ipak služilo da se popularizuje fudbal i u drugim zemljama Evrope gdje nemaju priliku da gledaju često tako vrhunski fudbal, da šansu dobiju neki novi i moderni objekti, ali to se sve baca u vodu zbog finansija.

"Čak ni stadion od 25 hiljada mjesta u Udinama nije bio do kraja popunjen. Ali, oni su jedini i konkurisali da dobiju taj meč...", rekao je izvor iz UEFA, koji je naznačio da je sve spremno za promjene.

Ko bi igrao onda na tom turniru?

Za sada, to nije sasvim jasno. Pretpostavlja se da bi se zadržala ideja da igraju osvajači Lige šampiona i Lige Evrope iz sezone ranije, dok bi druga dva tima funkcionisala na osnovu pozivnica. Kakvih i na osnovu kojih kriterijuma, to ostaje nejasno, dok je takođe tu i pitanje - čemu još jedna utakmica više u već napetom kalendaru?

Superkup Evrope bi inače sa ovim fajnal-forom "kopirao" španski Superkup koji se već nekoliko godina igra van Španije, što i te kako ljuti navijače na Pirinejima.

