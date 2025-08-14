Neuništivi Pari Sen Žermen osvojio Superkup Evrope: Totenhem do 85. minuta vodio 2:0

Pari Sen Žermen osvojio je Superkup Evrope pobedom protiv Totenhema na penale. Engleski klub vodio je 2:0 u Udinama, ali protiv čudesnog šampiona Evrope to nije bilo dovoljno.

Izvor: Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Pari Sen Žermen osvojio je Superkup Evrope pobjedom protiv Totenhema na penale (2:2 i 4:3 u jedanaestercima).

Iako je londonski tim imao vođstvo 2:0 u svom prvom takmičarskom meču pod vođstvom novog menadžera Tomasa Franka, to nije bilo dovoljno. U utakmici koju je klubu obezbijedio prošli trener, otpušteni Ejndž Postekoglu osvojivši Ligu Evrope, "pijevci" su doživjeli jako bolan poraz, a on se sigurno bar nasmiješio kada je vidio šta se dogodilo Totenhemu čim je otišao.

Sa novim startnim golmanom Lukasom Ševalijeom umjesto oteranog Đanluiđija Donarume, PSŽ je preokrenuo iako je do 85. minuta gubio 0:2. Totenhem je poveo pogocima Mikija Van De Vena u 39. minutu i Kristijana Romera u 48. na asistenciju Pedra Pora, ali to nije bilo dovoljno. Ne protiv fenomenalnog sastava Luisa Enrikea.

U 85. minutu na 1:2 je smanjio Korejac Li Kang-in udarcem sa 17 metara po zemlji, a 2:2 i produžetke donio je Gonsalo Ramos, udarcem glavom na centaršut Usmana Dembelea sa desne strane.

"Eksplodirali" su navijači Pari Sen Žermena i znali su da njihov tim "ima" Totenhem. Odluka o pobjedniku i osvajaču Superkupa je pala u jedanaestercima, u kojima je odlučujući gol postigao Nundo Mendes, pocijepavši mrežu iza prečke, a tragičar Totenhema je Matis Tel, koji je promašio gol pri rezultatu 2:2 u penal-seriji.

PSŽ je prvi put osvojio Superkup Evrope i to nakon samo 17 dana priprema, koje je počeo 20. jula, nedjelju dana nakon poraza u finalu FIFA Svjetskog prvenstva za klubove protiv Čelsija.

Bonus video:

Pogledajte 01:00 Navijači PSŽ upali na teren Izvor: Kurir sport Izvor: Kurir sport

(MONDO)