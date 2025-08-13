UEFA kaznila Leh zbog transparenta "Kosovo je Srbija"

Poljski Leh drakonski sankcionisan zbog transparenta "Kosovo je Srbija" tokom meča sa Zvezdom.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

UEFA nastavlja sa rigoroznim kažnjavanjem klubova zbog ispada navijača. FK Partizan je dobio žestoku sankciju zbog incidenata na mečevima protiv Oleksandrije i Hibernijana tokom kvalifikacija za Ligu konferencija, a ni Zvezdin rival Leh nije mnogo bolje prošao, i to zbog podrške srpskom narodu.

Naime, glavna kazna se odnosi na transparent "Kosovo je Srbija" koji su pristalice poljskog kluba istakle na tribinama tokom prvog meča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona koji je odigran u Poznanju.

Zbog "neprikladne poruke za sportski događaj" kako je to označila UEFA, Leh će morati da plati 10.000 evra. Dodatno će morati da plate 8.000 evra jer su stepenice bile zakrčene uplatiće 8.000 evra, a zbog pirotehničkih sredstava sa 30.000 evra. Takođe, biće mu zatvorena i tribina, a plej-ofu za Ligu Evrope poljski šampion će igrati protiv Genka.

Žalba tzv. FS Kosova urodila plodom

Navijači Leha istakli transparent "Kosovo je Srbija"

Naravno, nije moglo da prođe bez reakcije FS tzv. Kosova. "Fudbalski savez Kosova ove postupke ocjenjuje kao ozbiljnu političku provokaciju, sramotnu i neprihvatljivu na sportskom događaju, kao i grubo kršenje pravila i principa UEFA, koji zabranjuju bilo kakve političke ili diskriminatorne poruke na stadionima. Ovo su ponašanja koja ne služe fudbalu i predstavljaju podsticanje mržnje i narušavanje sportskog integriteta", stajalo je u saopštenju.

Poslata je zvanična žalba UEFA. "FSK je, odmah po uočenoj ovakvoj povredi, pokrenuo proceduru za podnošenje zvanične žalbe UEFA, zahtijevajući disciplinske mjere protiv kluba Leh, odgovornog za ponašanje svojih navijača, kao i protiv Crvene zvezde zbog javnih izjava koje podstiču i legitimizuju poruke protiv države Kosovo. FSK, kao članica UEFA, brani i promoviše vrijednosti prema kojima fudbal mora ostati van političkih provokacija i služiti kao most povezivanja, a ne razdora, i zahtijeva odlučno da te principe štite i druge članice federacije", navodi se.

