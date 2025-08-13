"Srbi mogu da nam se smiju": Poljaci kažu da im džaba BDP i jaka liga, nikad neće imati Zvezdu

Poljski mediji vrlo oštri poslije ispadanja Leha iz Lige šampiona. Crvena zvezda je rutinski izbacila prvaka Poljske i to je ozbiljno zaboljelo cijelu državu.

Crvena zvezda je mnogo lakše nego što se očekivalo eliminisala Leh, šampiona Poljske, tako da je ukupnim rezultatom 4:2 prošla u plej-of Lige šampiona. To je očigledno zaboljelo trenera Nilksa Frederiksena koji je rekao da je Zvezda "krala vrijeme", njegov golman Mrožek je istakao da srpski šampion "nije bio mnogo bolji", dok takve reakcije i ne čude kada se uzme u obzir koliko je Leh kritikovan poslije neuspjeha u kvalifikacijama.

Ovde se i nije znalo da je takav pritisak na njima, tako da su gotovo svi mediji u Poljskoj "ribali" igrače, trenera, pa i uprave, zbog toga što Leh nije uspio da izbaci Crvenu zvezdu. Između redova, može se protumačiti da je to zbog toga što smatraju Poljsku za "fudbalskiju zemlju" od Srbije, sa boljim stadionima, ekonomijom, infastrukturom, ligom...

Baš zbog toga je poljski "Sport" osuo paljbu na Leh u tekstu koji je simbolično naslovljen: "Srbi mogu da nam se smiju", gdje naglašavaju besmislenost UEFA rang-liste. Prenosimo ga u cijelosti.

"Nebitno je što smo ispred na UEFA rang-listi"

"Na UEFA rang-listi Srbija je daleko iza Poljske, a ipak je Crvena zvezda bliža plasmanu u elitna takmičenja, dok je poljski šampion ponovo ispao, ne uspijevši ni da stigne do finalne runde kvalifikacija. Ispostavlja se da je lakše poljskoj ekonomiji da se probije među dvadeset najvećih svjetskih ekonomija nego našem klubu u Ligu šampiona".

"U julu su poljski mediji prenijeli informaciju da je, bar prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), Poljska ušla u grupu dvadeset najvećih svjetskih ekonomija. Na trenutak smo se mogli osjetiti kao u ekonomskoj Ligi šampiona. Na trenutak, jer kada se BDP preračuna po glavi stanovnika, ili kada se uporedi bogatstvo Poljaka sa drugim nacijama, ispostavi se da smo zapravo mnogo, mnogo slabiji na toj listi - negde između 40. i 50. mjesta. Zavisi ko i kako računa", poručuje se u tekstu.

"Poljska liga nije tako jaka kao što mislite"

"I isto je i sa poljskom fudbalskom ligom. Koja je poenta da se radujemo što smo već 13. na UEFA rang listi, ako nas nema u najvažnijim takmičenjima? I to već devetu sezonu zaredom. Srbi mogu samo da nam se smiju. Iako su oni na 22. mjestu UEFA renkinga, Crvena zvezda je u prošlogodišnjem startu Lige šampiona zaradila 30 miliona evra. To je više nego svi poljski klubovi zajedno u evropskim takmičenjima prošle sezone, iako smo imali uspješnu sezonu. Legija i Jagelonija igrale su u četvrtfinalu Lige konferencija - prva je zaradila 11,35 miliona evra, a druga 10,1 milion".

"Šteta što UEFA ne objavljuje - kao što se radi u tenisu - rang listu zarade po zemljama u evropskim takmičenjima. Tada bismo imali pravi uvid gdje smo na listi koja zaista najviše znači".

"Sada, pobijedivši u dvomeču sa Lehom, Crvena zvezda je obezbijedila devetu sezonu zaredom u grupnoj fazi Lige šampiona ili Lige Evrope. To znači nove premije i dodatno povećanje prednosti Srba nad poljskim klubovima. I nije tu riječ samo o bogatstvu ili finansijskim mogućnostima, već o mnogo više od toga. Klub stiče iskustvo i reputaciju. Gradi klupski ranking koji odlučuje o nosiocima u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Lakše privlači i razvija mlade talente, koji na evropskoj sceni mogu povećati svoju tržišnu vrijednost".

"Mi nikad nećemo imati svoju Zvezdu"

"Da li bismo mogli tako nešto u Poljskoj? Ne bismo. Nismo Srbija i nikada nećemo biti. Put Crvene zvezde za poljske klubove nikada neće biti dostupan, jer slogan 'odletjeti svima za lovu iz Lige šampiona' kod nas ne funkcioniše. A razlog je jednostavan: imamo previše jaku ligu. Da, možete se smijati ovom argumentu. Kada se smijeh utiša, objasniću: nije riječ o tome da smo jaki u odnosu na Evropu, već da su poljski klubovi jaki među sobom. Možete li zamisliti u Poljskoj situaciju kao u srpskoj ligi prije meča sa Lehom? Tamo je Crvena zvezda protiv TSC-a izvela rezervni tim. Nijedan igrač koji je igrao nekoliko dana ranije protiv Leha nije bio u startnoj postavi. Ipak, Crvena zvezda je pobijedila 1:0. Da li bi bilo koji poljski klub rizikovao takav manevr? Završilo bi se teškim porazom, bez obzira da li je protivnik kandidat za ispadanje ili tim iz vrha tabele. Crvena zvezda je osam puta zaredom osvajala šampionat. U Poljskoj je u tom periodu bilo pet različitih šampiona", poručuje autor teksta.

"I to je problem. Kandidata za titulu šampiona Poljske imamo svake godine mnoštvo. Za evropske kupove mora se boriti do posljednjeg kola. Sam nastup u grupnoj fazi evropskih takmičenja često je prelude male katastrofe. Od sezone 2016/17, u Poljskoj nije bilo ekipe koja je u istoj sezoni igrala u grupnoj fazi evropskih takmičenja i osvojila šampionat Poljske. U cijeloj istoriji nastupa Poljaka u evropskim kupovima bilo je samo četiri takva slučaja".

"Kao što se vidi, od sedam nastupa u grupnoj fazi, samo je tri ekipe uspijevale da osvoje medalju šampiona Poljske, i to samo bronzanu. U tri od sedam slučajeva plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja rezultovao je time da klub nije uspio da se kvalifikuje za kupove iste sezone. Legija se prošle godine spasla samo zahvaljujući osvajanju Kupa Poljske", zaključeno je.

