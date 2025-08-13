logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zvezda je krala vrijeme i ubijala igru": Trener Leha se oduševio Marakanom, ali ne i igrom na njoj

"Zvezda je krala vrijeme i ubijala igru": Trener Leha se oduševio Marakanom, ali ne i igrom na njoj

Autor Dragan Šutvić
0

Trener Leha Nils Frederiksen poslije meča sa Crvenom zvezdom nije bio zadovoljan načinom na koji je njegov tim iskoristio tu prednost.

Crvena zvezda Leh izjava Nilsa Frederiksena Izvor: YouTube/Zvezda TV

Uspeo je Leh Crvenoj zvezdi u oba meča da postigne po jedan gol, ali to nije bilo ni izbliza dovoljno da prođe dalje u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crvena zvezda je poslije pobjede 3:1 u prvom meču remizirala na "Marakani" (1:1) uprkos tome što je igrala pola sata sa igračem manje.

Nije Leh na pravi način iskoristio igrača više, a to je rekao i trener ove ekipe Nils Frederiksen. Danac je poslije meča na konferenciji za medije istakao da je Zvezda uspjela da "krade vrijeme i ubije igru" poslije crvenog kartona. 

"Naravno ne mislim da je to bilo dobro. Kada igrate sa igračem više morate bolje, ali naš protivnik je pokušao da ukrade vrijeme i da ubije igru. Igrali smo dva meča sa dosta dobrim timom. Nismo bili mnogo gori, ali oni su bili dovoljno bolji od nas", rekao je Nils Frederikson. 

Kako je na "Marakani"? Sjajno!

Upitali su ga srpski novinari kako se snašao kod ovakve atmosfere na "Marakani", a on je naglasio da mu se dopala. Vidjeli smo da je u Poznanju takođe bilo sjajno na tribinama. 

"Meni se lično sviđa ovakva atmosfera i mislim da je igrači vole. U Poznanju smo imali dobru atmosferu. Nije toliko bitno što navijači nas ne vole, ali mi moramo da budemo spremni na to. Mislim da su moji igrači uživali, ja jesam svakako", dodao je on. 

Pošto uprkos porazu Leh nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope zanimalo je poljske novinare da li će uskoro vidjeti neka pojačanja u timu. 

"Uf, teško je predvidjeti šta će biti u budućnosti. Mi još uvijek razmišljamo o transferima i tražimo igrače posebno jer smo imali dosta povreda. Ne mogu ništa da garantujem, samo ću da kažem da i dalje tragamo za igračima. Očekujem više igrača, ali ne mogu da garantujem kada."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Leh Poznanj Nils Frederiksen treneri Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC