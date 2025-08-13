"Zvezda je krala vrijeme i ubijala igru": Trener Leha se oduševio Marakanom, ali ne i igrom na njoj

Trener Leha Nils Frederiksen poslije meča sa Crvenom zvezdom nije bio zadovoljan načinom na koji je njegov tim iskoristio tu prednost.

Uspeo je Leh Crvenoj zvezdi u oba meča da postigne po jedan gol, ali to nije bilo ni izbliza dovoljno da prođe dalje u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crvena zvezda je poslije pobjede 3:1 u prvom meču remizirala na "Marakani" (1:1) uprkos tome što je igrala pola sata sa igračem manje.

Nije Leh na pravi način iskoristio igrača više, a to je rekao i trener ove ekipe Nils Frederiksen. Danac je poslije meča na konferenciji za medije istakao da je Zvezda uspjela da "krade vrijeme i ubije igru" poslije crvenog kartona.

"Naravno ne mislim da je to bilo dobro. Kada igrate sa igračem više morate bolje, ali naš protivnik je pokušao da ukrade vrijeme i da ubije igru. Igrali smo dva meča sa dosta dobrim timom. Nismo bili mnogo gori, ali oni su bili dovoljno bolji od nas", rekao je Nils Frederikson.

Kako je na "Marakani"? Sjajno!

Upitali su ga srpski novinari kako se snašao kod ovakve atmosfere na "Marakani", a on je naglasio da mu se dopala. Vidjeli smo da je u Poznanju takođe bilo sjajno na tribinama.

"Meni se lično sviđa ovakva atmosfera i mislim da je igrači vole. U Poznanju smo imali dobru atmosferu. Nije toliko bitno što navijači nas ne vole, ali mi moramo da budemo spremni na to. Mislim da su moji igrači uživali, ja jesam svakako", dodao je on.

Pošto uprkos porazu Leh nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope zanimalo je poljske novinare da li će uskoro vidjeti neka pojačanja u timu.

"Uf, teško je predvidjeti šta će biti u budućnosti. Mi još uvijek razmišljamo o transferima i tražimo igrače posebno jer smo imali dosta povreda. Ne mogu ništa da garantujem, samo ću da kažem da i dalje tragamo za igračima. Očekujem više igrača, ali ne mogu da garantujem kada."

