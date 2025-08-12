Milojevića će boljeti glava kada pomisli na Rodrigaa: Ovo su ocjene igrača Zvezde protiv Leha!

Crvena zvezda remizirala protiv Leha, prošla u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona i ostala bez preko potrebnih opcija u timu. Pročitajte ocjene igrača srpskog tima.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su protiv Leha iz Poznanja (1:1) pred svojim navijačima, a nakon pobjede u Poljskoj prethodne srijede to je bilo sasvim dovoljno da se mirno obezbedi plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Naredni protivnik biće kiparski šampion Pafos, a srpskog predstavnika samo još jedna pobeda u dvomeču dijeli od novog učešća u društvu najboljih evropskih timova.

Preij nego što Vladan Milojević i njegov tim počnu pripreme za dvomeč protiv Pafosa, osvrnimo se na meč koji je igran u Beogradu, iz kojeg klub nosi zadovoljstvo zbog plasmana i glavobolju zbog suspenzija Rodrigaa i Radeta Krunića za prvi meč protiv Pafosa.

Ovako je MONDO vidio učinak Zvezdinih fudbalera u revanšu protiv Leha:

Mateuš - 7

Prvo je odbranama u Poznanju zaličio na Milana Borjana, a onda je to isto uradio i trošenjem vremena u Beogradu. Svaki prekid bio je maratonski dug, jer je Brazilac osim kvaliteta pokazao i "namazanost", sticanu u Evropi tokom dugog niza godina na golu Brage. Odbranio je dobar udarac već u drugom minutu i tako cijelom timu ulio sigurnost, vjeru u sebe i jako važan mir. Veoma je siguran među stativama i utisak je da se lako uklopio u novi tim i to čim je stigao u redove srpskog šampiona.

Seol Jung Vu - 6

Nije imao svoje veče u Poznanju, a u Beogradu je uspio da bude manje siguran nego na gostovanju. Kao da nije uhvatio pravu formu na početku sezone reprezentativac Južne Koreje - nervozniji je negi ranije, manje odgovoran u odbrani i nedovoljno koncentrisan u napadu. Opet je griješio pri jednostavnim dodavanjima ka nekoliko metara udaljenim saigračima. Možda mislima nije u Beogradu, jer se priča o njegovom transferu ovog ljeta.

Rodrigao - 5,5

Izvor: MN PRESS

Djelovalo je da drži utakmicu u svojim rukama, često nekoliko koraka iza Miloša Veljkovića, kako bi "čistio" sve lopte koje se približe golu. Ličilo je to na partiju u Poznanju, kada je odigrao najbolji meč u Zvezdi, ali je sve palo u vodu pred istek sata fudbala - Rodrigao je kao posljednji igrač odbrane dobio crveni karton, zbog kojeg je Zvezda nervoznije nego što je planirala branila prednost. Iskusni štoper neće moći da igra ni prvi meč u plej-ofu, pa će Zvezda biti prinuđena da se na početku dvomeča sezone okrene alternativnim rješenjima (čitati - štoperu Veljku Milosavljeviću).

Miloš Veljković - 6,5

Već u drugom minutu je debelo zakasnio, napravio faul u opasnoj zoni i dobio žuti karton sa kojim je morao da igra u nastavku meča. Bio je izuzetno oprezan, iako je imao ogroman teret na leđima i neugodnog Isaka koji je najbolji igrač protivničkog tima. Nije se snažni kapiten Leha naigrao fudbala na stadionu Rajko Mitić - ovo mu je vjerovatno bila i najslabija partija u sezoni. To je i Veljkovićeva zasluga.

Nair Tiknizjan - 6,5

Defanzivno je bio ozbiljniji i posvećeniji nego u prvom meču dva tima, ali u napadu ga nismo viđali tako često. Naravno, postoje dobri razlozi za to - Zvezda je u Beogradu branila prednost, a Tiknizjan morao da drži poziciju kako ne bi opet bio krivac. Izostao je i Mirko Ivanić na svom mjestu lijevog krila, a čini se da Nair veoma dobro sarađuje sa njim na početku nove sezone, pa je i to djelimično uticalo.

Rade Krunić - 6

Izvor: MN PRESS

Izuzetno nepotreban žuti karton dobio je nekadašnji fudbaler Milana u prvom meču protiv Leha, a još lošije je što je sličan dobio i u revanšu u Beogradu. Kapiten Crvene zvezde napravio je veliki problem Vladanu Milojeviću, koji je vjerovatno razmišljao da ga vrati u posljednju liniju za meč protiv Kiprana, nakon što je uvidio da Rodrigao zbog suspenzije neće moći da igra narednog utorka. Prije toga je Krunić, kao i Elšnik, odradio veliki dio posla na sredini terena.

Timi Maks Elšnik - 6

Ispostaviće se da je bio najopasniji igrač Crvene zvezde večeras. Imao je odličnu priliku da postigne gol na početku meča, nakon dobrog ubacivanja lopte sa desne strane terena, ali mu je golman Leha sjajno odbranio udarac. Imao i boljih rješenja kada je u 37. minutu presjekao loptu, napravio trk od skoro 40 metara i šutirao po golu poljskog tima. Nije bio precizan.

Izvor: MN PRESS

Šavi Babika (do 72. minuta) - 6,5

Brzonogi Gabonac ima mnogo kilometara da ponudi Zvezdi, ali moraće i da mijenja stil igre kako bi se što prije uklopio. Njegove atletske sposobnosti su fenomenalne, ali njegove odluke su daleko od odličnih i pouzdanih. Ako bude malo bolje razmišljao nakon što iskoristi svoju brzinu i ostvari prednost, iz Beograda se vraća u neku od najboljih evropskih liga.

Bruno Duarte (do 58. minuta) - 6,5

Rano se opteretio žutim kartonom, već na polovini prvog dijela igre. Bio je to nepotreban faul, napravljen zato što je nešto ranije "promašio" da se pozicionira i tako ostavio veliki prostor na sredini terena. Prelijepo ga je gledati kada treba da povuče napad Crvene zvezde - siguran je sa loptom u nogama, bira zanimljiva rješenja i donosi mnogo kao najofanzivniji vezni igrač. Žrtva je crvenog kartona jer je odmah morao van igre, iako je uživao na terenu.

Piter Olajinka (do 72. minuta) - 6

Kakva šteta što je bio povrijeđen... Po svim karakteristika, po svemu što radi na terenu, ofanzivac iz Nigerije imao je predispozicije da bude omiljeni fudbaler Vladana Milojevića. Odgovoran kada je potrebno pomoći Tiknizjanu u defanzivi, odgovoran kada treba pomoći Endiajeu u presingu. Svuda prisutan, silno željan fudbala, uspio je da iznudi penal kada su svi čekali da vide koliko će trajati nadoknada u prvom dijelu meča. Našao se na pravom mjestu i vidio gdje bi mogao da napadne "ničiju" loptu - ne da bi ugrozio gol, već da bi obezbijedio penal za svoj tim.

Šerif Endiaje (do 86. minuta) - 7,5

Izvor: MN PRESS

Jubilarni 100. meč za Crvenu zvezdu, ako računamo i prijateljske, ukrasio je golom za prolaz u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, a pored toga radio je i sve ono na šta smo navikli od njega. Mnogo dobijenih duela, mnogo osvojenih lopti, mnogo primljenih i zadatih udaraca u borbi protiv dva protivnička štopera. Teško će Zvezda nadoknaditi njegov odlazak, ukoliko se on dogodi do kraja prelaznog roka, a prije početka grupne faze u Evropi.

Veljko Milosavljević (od 58. minuta) - 6,5

Ušao je na teren u veoma teškom trenutku, kada je Zvezda ostala sa igračem manje i bila svjesna da će morati da se brani. Istina, pritisak Leha nije bio jak koliko se očekivalo, ali to ne umanjuje Veljkovu ulogu. Milosavljević je bio veoma smiren na terenu, kao da je daleko iskusniji nego što jeste, a pokupljene lopte u kaznenom prostoru mogle bi dodatno da privuku klubove iz Premijer lige.

Vladimir Lučić (od 72. minuta) - 6

Nekoliko dobrih trkova, karakterističnih driblinga koji nisu uvijek neophodni i izgubljenih lopti. Takođe, i mnogo borbe da se doprinese prolazu tima u drugu fazu. Sve ono zbog ga je Milojević poslao na teren kada su se umorili Babika i Olajinka.

Felisio Milson (od 72. minuta) - 6

Djelovalo je da bi ovo mogla da bude njegova utakmica, da će biti prostora da malo više trči i da dobije slobodu da češće napada gol, ali je na terenu proveo nešto više od 20 minuta i za to vrijeme nije ozbiljnije ugrozio Poljake. Utiak je da polako gubi mjesto startera koje je imao na početku sezone.

Aleksandar Katai (od 86. minuta) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu za konkretan učinak.

