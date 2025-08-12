Crvena zvezda od 21 čas dočekuje Leh u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pratite meč uživo uz MONDO.
Crvena zvezda od 21 čas dočekuje ekipu Leha u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Tim iz Beograda je u Poljskoj pobijedio sa 3:1 i sada ima prilično veliku prednost.
Ukoliko prođu dalje crveno-bijelima je osigurano mjesto u Ligi Evrope, kao i dvomeč sa Pafosom ili Dinamom iz Kijeva u posljednjoj fazi kivalifikacija za grupu Lige šampiona.
Nema Ivanića!
Odbrana Crvene zvezdej e očekivana, centar veze takođe. Ipak prednja trojka iza Šerifa Endijaea možda i nije. Šavi Babika će početi meč, Duarte će opet igrati "desetku", a malo ko je očekivao Pitera Olajinku u startnih 11.
Nema Ivanića opet, nema Arnautovića, Kataija, Bađa...
Sastav Zvezde
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizijan - Elšnik, Krunić - Babika, Duarte, Olajinka - Šerif
Zvezda ide na Kipar?
Poslije pobjede 1:0 u prvom meču, sada je u drugom meču Pafos poveo golom Mislava Oršića. Zvezda je jako blizu Kipra...Izvor: TV Arena sport/screenshot
Ko sudi?
Glavni sudija ovog meča je Francuz Fransoa Leteksije, a pomoćnici su mu Siril Mugnije i Ervan Finžan. Četvrti arbitar je Roman Lisorg, VAR arbitar je Vili Dežao, a njegov asistent je Mark Bolengije.
Zvezda će znati sa kime igra
Pafos je u prvom meču savladao Dinamo iz Kijeva na gostovanju 1:0, a sada ova dva tima od 19 časova igraju drugu utakmicu. Dok krene meč Zvezde, znaćemo ko je potencijalni rival.
U slučaju da crveno-bijeli ispuste prednost, idu na Genk u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Neredi u Beogradu
Navijači Leha napravili su velike nerede u gradu, pogledajte kako je to izgledalo.
Crvena zvezda ovjerava evropsku jesen
Igra se treće kolo kvalifikacija za ulazak u Ligu šampiona, a ukoliko Crvena zvezda proše dalje sigurna je u grupnoj fazi Lige Evrope.