logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - LEH: Vladan Milojević sa nekoliko iznenađenja u prvih 11 0

Crvena zvezda od 21 čas dočekuje Leh u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pratite meč uživo uz MONDO.

Crvena zvezda Leh Liga šampiona uživo prenos Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda od 21 čas dočekuje ekipu Leha u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Tim iz Beograda je u Poljskoj pobijedio sa 3:1 i sada ima prilično veliku prednost.

Ukoliko prođu dalje crveno-bijelima je osigurano mjesto u Ligi Evrope, kao i dvomeč sa Pafosom ili Dinamom iz Kijeva u posljednjoj fazi kivalifikacija za grupu Lige šampiona.

Autor Dragan Šutvić
19:59

Nema Ivanića!

Odbrana Crvene zvezdej e očekivana, centar veze takođe. Ipak prednja trojka iza Šerifa Endijaea možda i nije. Šavi Babika će početi meč, Duarte će opet igrati "desetku", a malo ko je očekivao Pitera Olajinku u startnih 11.

Nema Ivanića opet, nema Arnautovića, Kataija, Bađa...

19:58

Sastav Zvezde

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizijan - Elšnik, Krunić - Babika, Duarte, Olajinka - Šerif

19:25

Zvezda ide na Kipar?

Poslije pobjede 1:0 u prvom meču, sada je u drugom meču Pafos poveo golom Mislava Oršića. Zvezda je jako blizu Kipra...

Izvor: TV Arena sport/screenshot

19:19

Ko sudi?

Glavni sudija ovog meča je Francuz Fransoa Leteksije, a pomoćnici su mu Siril Mugnije i Ervan Finžan. Četvrti arbitar je Roman Lisorg, VAR arbitar je Vili Dežao, a njegov asistent je Mark Bolengije.

19:09

Zvezda će znati sa kime igra

Pafos je u prvom meču savladao Dinamo iz Kijeva na gostovanju 1:0, a sada ova dva tima od 19 časova igraju drugu utakmicu. Dok krene meč Zvezde, znaćemo ko je potencijalni rival.

U slučaju da crveno-bijeli ispuste prednost, idu na Genk u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

19:06

Neredi u Beogradu

Navijači Leha napravili su velike nerede u gradu, pogledajte kako je to izgledalo.

19:05

Crvena zvezda ovjerava evropsku jesen

Igra se treće kolo kvalifikacija za ulazak u Ligu šampiona, a ukoliko Crvena zvezda proše dalje sigurna je u grupnoj fazi Lige Evrope.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije