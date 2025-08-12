Crvena zvezda od 21 čas dočekuje Leh u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pratite meč uživo uz MONDO.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda od 21 čas dočekuje ekipu Leha u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Tim iz Beograda je u Poljskoj pobijedio sa 3:1 i sada ima prilično veliku prednost.

Ukoliko prođu dalje crveno-bijelima je osigurano mjesto u Ligi Evrope, kao i dvomeč sa Pafosom ili Dinamom iz Kijeva u posljednjoj fazi kivalifikacija za grupu Lige šampiona.