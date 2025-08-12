"Vidimo se na Marakani": Crvena zvezda se obratila posebnoj grupi navijača, očekuje se krcat stadion

FK Crvena zvezda ima obavještenje za navijače iz unutrašnjosti.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju poljski Leh u utorak od 21 čas, u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-bijeli imaju veliku prednost iz prvog meča u Poznanju 3:1, pa se očekuje da će navijači ispuniti tribine stadiona "Rajko Mitić".

Srpski šampion se oglasio pred ključni meč i poslao važne informacije navijačima:

"Crvena zvezda obavještava sve navijače da će klub, kao i uvijek do sada, ostaviti određeni broj karata za sjevernu i južnu tribinu za navijače iz unutrašnjosti, koje će se prodavati na blagajni stadiona “Rajko Mitić”. Vidimo se na Marakani!", stoji u kratkom saoštenju, što znači da se očekuje da stadion bude krcat.

Delije će osim utakmice na Marakani sa pažnjom ispratiti duel Pafosa i Dinama iz Kijeva, a u prvom susretu bilo je 1:0 za kiparski tim.

Koji sastav se očekuje?

Vladan Milojević će izvijesti izrazito ofanzivan sastav, a očekuje se da u prvoj postavi po prvi put zaigra Babika koji je nedavno zadužio crveno-bijeli dres.

Očekivana postava Crvene zvezde je: Mateuš - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Babika, Duarte, Milson - Šerif.