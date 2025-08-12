Partizan ukrao Zvezdi Lanetove sinove: Lazar otišao u Njemačku, a braća na drugi kraj grada

Nakon Lazara Jovanovića, Crvenu zvezdu su napustila i njegova braća Dušan i Miloš.

Crvena zvezda je u ljetnom prelaznom roku napravila nekoliko velikih transfera, a Lazar Jovanović je prodat njemačkom Štutgartu iako nije imao mnogo odigranih minuta u dresu prvog tima. Sin nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića nametnuo se na pozajmici u OFK Beogradu, zbog čega su Nijemci zavukli ruku u džep i za Srbiju poslali milione. Samo nekoliko nedjelja kasnije, Zvezdu su napustila Lazarova braća!

Dušan Jovanović, krilni napadač rođen 2008. godine i njegov tri godine mlađi brat Miloš Jovanović preselili su se iz redova Crvene zvezde u Partizan! Tako su crveno-bijeli u kratkom vremenskom roku ostali bez sva tri Lanetova sina, a samo jedan od njih stigao je da debituje za prvi tim Crvene zvezde.

Očekuje se da u Partizanu Dušan i Miloš dobiju mnogo prostora za igru i napredak, jer bi kao pojačanja iz redova najvećeg rivala trebalo da donesu kvalitet čim obuku crno-bijeli dres. Možda bismo u narednom periodu mogli da vidimo kako neki od njih dvojice pravi višemilionski transfer iz Partizana u inostranstvo.

Kako je igrao Lazar Jovanović?

Talentovani krilni napadač Lazar Jovanović odigrao je pet mečeva za tim Crvene zvezde u Ligi šampiona za omladince, a na tim mečevima zabilježio je gol i tri asistencije. U seniorskom sastavu Crvene zvezde takođe je odigrao pet mečeva, uz učinak od jednog gola i dvije asistencije.

Crvena zvezda ga je proslijedila OFK Beogradu, kako bi na pozajmici imao mnogo više prostora za igru. Ispostavilo se da je to odličan potez, pošto je "Mali Lane" odigrao 15 mečeva, postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju u Superligi. Bio je među najboljim igračima "romantičara" u proljećnom dijelu prethodne sezone. To mu je i donijelo transfer težak 5.000.000 evra, koji bi mogao da naraste za još milion zbog bonusa.