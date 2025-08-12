logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ukrao Zvezdi Lanetove sinove: Lazar otišao u Njemačku, a braća na drugi kraj grada

Partizan ukrao Zvezdi Lanetove sinove: Lazar otišao u Njemačku, a braća na drugi kraj grada

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon Lazara Jovanovića, Crvenu zvezdu su napustila i njegova braća Dušan i Miloš.

Sinovi Laneta Jovanovića prešli iz Crvene zvezde u Partizan Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u ljetnom prelaznom roku napravila nekoliko velikih transfera, a Lazar Jovanović je prodat njemačkom Štutgartu iako nije imao mnogo odigranih minuta u dresu prvog tima. Sin nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića nametnuo se na pozajmici u OFK Beogradu, zbog čega su Nijemci zavukli ruku u džep i za Srbiju poslali milione. Samo nekoliko nedjelja kasnije, Zvezdu su napustila Lazarova braća!

Dušan Jovanović, krilni napadač rođen 2008. godine i njegov tri godine mlađi brat Miloš Jovanović preselili su se iz redova Crvene zvezde u Partizan! Tako su crveno-bijeli u kratkom vremenskom roku ostali bez sva tri Lanetova sina, a samo jedan od njih stigao je da debituje za prvi tim Crvene zvezde.

Očekuje se da u Partizanu Dušan i Miloš dobiju mnogo prostora za igru i napredak, jer bi kao pojačanja iz redova najvećeg rivala trebalo da donesu kvalitet čim obuku crno-bijeli dres. Možda bismo u narednom periodu mogli da vidimo kako neki od njih dvojice pravi višemilionski transfer iz Partizana u inostranstvo.

Kako je igrao Lazar Jovanović?

Talentovani krilni napadač Lazar Jovanović odigrao je pet mečeva za tim Crvene zvezde u Ligi šampiona za omladince, a na tim mečevima zabilježio je gol i tri asistencije. U seniorskom sastavu Crvene zvezde takođe je odigrao pet mečeva, uz učinak od jednog gola i dvije asistencije.

Crvena zvezda ga je proslijedila OFK Beogradu, kako bi na pozajmici imao mnogo više prostora za igru. Ispostavilo se da je to odličan potez, pošto je "Mali Lane" odigrao 15 mečeva, postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju u Superligi. Bio je među najboljim igračima "romantičara" u proljećnom dijelu prethodne sezone. To mu je i donijelo transfer težak 5.000.000 evra, koji bi mogao da naraste za još milion zbog bonusa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC