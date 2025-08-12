logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda uzvraća udarac Partizanu: Na Marakanu stiže najbolji mladi fudbaler crno-bijelih

Crvena zvezda uzvraća udarac Partizanu: Na Marakanu stiže najbolji mladi fudbaler crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zevezda u svoje redove dobodi Mateju Popadića iz Partizana.

Matej Popadić prelazi iz Partizana u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Sinovi Milana Laneta Jovanovića donijeli su odluku da karijeru nastave u Partizan, a u crno-bijeli tabor prešli su iz Crvene zvezde. Zbog toga je klub iz Ljutice Bogdana riješio da uzvrati istom mjerom i sada na Marakanu stiše "beba" iz Humske - Mateja Popadić nosiće crveno-bijeli dres.

Najtalentovaniji igrač generacije 2011, nosiće Zvezdin dres, kako saznaje Telegraf. Mladi fudbaler tako će se priključiti ekipi Slađana Nikolića i predvodiće Zvezdu u sezoni pred nama.

Ova vijest posebno je zanimljiva zbog nedavnog transfera sinova Milana Laneta Jovanovića koji će u budućnosti igrati za Partizan. Lazar je prodat njemačkom Štutgartu, dok su Dušan i Miloš riješili da obuku dres "parnog valjka". Tako su crveno-bijeli u kratkom vremenskom roku ostali bez sva tri Lanetova sina, a samo jedan od njih stigao je da debituje za prvi tim Crvene zvezde.

Jedini koji je uspio da osjeti slast prvog tima bio je Lazar koji je odigrao pet mečeva za seniorski tim crveno-bijelih. Uspio je za to vrijeme da postigne jedan gol i upiše dvije asistencije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan Matej Popadić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC