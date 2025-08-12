Crvena zvezda uzvraća udarac Partizanu: Na Marakanu stiže najbolji mladi fudbaler crno-bijelih

Crvena zevezda u svoje redove dobodi Mateju Popadića iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Sinovi Milana Laneta Jovanovića donijeli su odluku da karijeru nastave u Partizan, a u crno-bijeli tabor prešli su iz Crvene zvezde. Zbog toga je klub iz Ljutice Bogdana riješio da uzvrati istom mjerom i sada na Marakanu stiše "beba" iz Humske - Mateja Popadić nosiće crveno-bijeli dres.

Najtalentovaniji igrač generacije 2011, nosiće Zvezdin dres, kako saznaje Telegraf. Mladi fudbaler tako će se priključiti ekipi Slađana Nikolića i predvodiće Zvezdu u sezoni pred nama.

Ova vijest posebno je zanimljiva zbog nedavnog transfera sinova Milana Laneta Jovanovića koji će u budućnosti igrati za Partizan. Lazar je prodat njemačkom Štutgartu, dok su Dušan i Miloš riješili da obuku dres "parnog valjka". Tako su crveno-bijeli u kratkom vremenskom roku ostali bez sva tri Lanetova sina, a samo jedan od njih stigao je da debituje za prvi tim Crvene zvezde.

Jedini koji je uspio da osjeti slast prvog tima bio je Lazar koji je odigrao pet mečeva za seniorski tim crveno-bijelih. Uspio je za to vrijeme da postigne jedan gol i upiše dvije asistencije.