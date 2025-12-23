logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jusuf Nurkić uradio što niko nije: Trebalo mu je 25 mečeva da ispiše istoriju u NBA

Jusuf Nurkić uradio što niko nije: Trebalo mu je 25 mečeva da ispiše istoriju u NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić uspio je da za 25 mečeva u Juti postavi rekord kluba

Jusuf Nurkić oborio rekord u Juti Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je pobijedio Jutu 135:112, a Nikola Jokić ostvario je još jedan tripl-dabl u karijeri. Osim nove, dobre igre Srbina i Jusuf Nurkić uspio je da zabilježi zapažen učinak i postavi novi rekord Jute u koju je stigao početkom nove sezone.

Nurkić je meč završio sedmim dabl-dabl učinkom, ubacio je 17 poena, uhvatio je 14 lopti i podijelio šest asistencija, pritom je šutirao 30 odsto iz igre - pogodio je dvije trojke iz dva pokušaja, dok je za poludistance šutirao 4/8. Na kraju, zaključak je da je reprezentativac BiH jedini igrač Jute koji je za 25 mečeva ostvario više od 200 skokova i podijelio više od 100 asistencija.

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Preciznije, Nurkić je na 25 mečeva ostvario 236 skokova i 101 asistenciju. Bivši košarkaš Denvera prosječno bilježi 8,8 poena, 9,6 skokova i 4,1 asistenciju, ali i 1,4 ukradenih lopti po meču, dok na terenu provodi skoro 25 minuta. Njegov novi tim trenutko je 12. na Zapadu i ima skor 10-18.

Nurkić je karijeru započeo u Cedeviti, a godinu dana proveo je i na pozajmici u Zadru. Po dolasku u NBA obukao je dres Denvera čiji je važan igrač bio sve do dolaska Nikole Jokića, a onda je bolju šansu za igru tražio u Portlandu. Potom je nosio dres Finiksa, polusezonu je proveo u Šarlotu, a sad je igrač Jute.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jusuf Nurkić NBA liga Juta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC