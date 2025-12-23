Jusuf Nurkić uradio što niko nije: Trebalo mu je 25 mečeva da ispiše istoriju u NBA

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić uspio je da za 25 mečeva u Juti postavi rekord kluba

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je pobijedio Jutu 135:112, a Nikola Jokić ostvario je još jedan tripl-dabl u karijeri. Osim nove, dobre igre Srbina i Jusuf Nurkić uspio je da zabilježi zapažen učinak i postavi novi rekord Jute u koju je stigao početkom nove sezone.

Nurkić je meč završio sedmim dabl-dabl učinkom, ubacio je 17 poena, uhvatio je 14 lopti i podijelio šest asistencija, pritom je šutirao 30 odsto iz igre - pogodio je dvije trojke iz dva pokušaja, dok je za poludistance šutirao 4/8. Na kraju, zaključak je da je reprezentativac BiH jedini igrač Jute koji je za 25 mečeva ostvario više od 200 skokova i podijelio više od 100 asistencija.

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Preciznije, Nurkić je na 25 mečeva ostvario 236 skokova i 101 asistenciju. Bivši košarkaš Denvera prosječno bilježi 8,8 poena, 9,6 skokova i 4,1 asistenciju, ali i 1,4 ukradenih lopti po meču, dok na terenu provodi skoro 25 minuta. Njegov novi tim trenutko je 12. na Zapadu i ima skor 10-18.

Nurkić je karijeru započeo u Cedeviti, a godinu dana proveo je i na pozajmici u Zadru. Po dolasku u NBA obukao je dres Denvera čiji je važan igrač bio sve do dolaska Nikole Jokića, a onda je bolju šansu za igru tražio u Portlandu. Potom je nosio dres Finiksa, polusezonu je proveo u Šarlotu, a sad je igrač Jute.