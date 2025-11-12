"Vrijeme je da odete, jedan po jedan": Potpuni haos u Bosni i Hercegovini pred meč sa Srbijom, javio se Nurkić

Jusuf Nurkić javno je podržao sunarodnika Aleksandra Lazića i traži da se naprave velike promjene u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Potpuni haos u reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči utakmice sa Srbijom. Aleksandar Lazić odbio je da se pojavi na okupljanju, čeka se još uvijek zvanična potvrda toga, a njemu je podršku javno dao Jusuf Nurkić. Najbolji bh. košarkaš oglasio se na društvenim mrežama.

"Jedan je Laza. Vjerovatno svi treba da uradimo isto što i Laza. Jedini način da Košarkaški savez konačno doživi promjene. Ako se ovako nastavi, neka onda igraju predsjednik i ostali iz saveza. Vrijeme je da odete, jedan po jedan", napisao je Nurkić na Fejsbuku.

Izazvalo je to veliku buru u javnosti, posebno pošto je jasno da košarkaš Jute javno traži smjene u bh. savezu. Želi promjene, a izgleda da je raskol veliki...

Sa kim igra Bosna i Hercegovina?

Novi selektor Dario Đerđa objavio je svoj prvi spisak na tom mjestu i na njemu se nalazi i Lazić koji je najavio da neće doći. Tu su još Kenan Kamenjaš (Dubai), Emir Sulejmanović (Unikaha), Džanan Musa (Dubai), Džon Roberson (Tulon), Kosta Kondić (Dubai), Edin Atić (Bosna)... Doduše, pitanje je ko će od evroligaških igrača moći da igra i kako će to da se riješi, ali su to neka od najvećih imena na spisku.

Prvi meč će igrati na gostovanju Turskoj u Istanbulu (27. novembra), pa će 30. novembra dočekati Srbiju. Oba meča igraju se u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se održava 2027. godine u Kataru.