KS BiH konačno izabrao novog selektora "zmajeva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Konačno je imenovan nasljednik Adisa Bećiragaića na klupi selekcije Bosne i Hercegovine.

Dario Đerđa novi selektor košarkaša BiH Izvor: Twitter/AStroggylakis/printscreen

Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je donio odluku o imenovanju Darija Đerđe na poziciju selektora muške reprezentacije BiH, gdje će naslijediti Adisa Bećiragića.

Stručnjak rođen 21. avgusta 1975. u Zadru, karijeru je započeo kao asistent u Zagrebu, kratko radio u stručnom štabu Cibone, a onda je otišao u inostranstvo, tačnije u ruski Perm.

U Belgiju se preselio 2008. godine. Vodio je Šarloa i Lijež, a sjajne rezultate ostvario u Ostendeu, s kojim je osvojio čak 14 titula prvaka Belgije. Trenutno je trener francuskog Limoža.

Vodio je i belgijsku reprezentaciju na dva evropska prvenstva. Na posljednjem Eurobasketu kao selektor Belgije upisao je pobjede protiv Islanda i Poljske.

Ovog mjeseca kao selektora BiH očekuju ga utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske 27. novembra i tri dana kasnije protiv Srbije. Uskoro će objaviti i spisak igrača na koje računa u tim mečevima.

Inače, Dario je sin Josipa "Pina" Đerđe, proslavljenog hrvatskog košarkaša i trenera iz Zadra, koji je osvojio pet titula šampiona Jugoslavije, a bio je i član selekcije "plavih" 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka kada je osvojio tri srebrne medalje sa šampionata svijeta.

(MONDO)

Tagovi

zmajevi BiH Dario Đerđa

