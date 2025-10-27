Dževad Alihodžić za MONDO: "Zmajevi" sve bliže izboru selektora, nije problem kašnjenje spiska košarkaša

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine intenzivno radi na pronalaženju novog selektora nakon ostavke Adisa Bećiregića 7. oktobra.

"Zmajevi" su odlično odigrali prethodni Eurobasket pod vođstvom Adisa Bećiragića i malo je nedostajalo da prvi put u istoriji izbore plasman u četvrtfinale.

Ipak, Bećiragić je 7. oktobra podnio ostavku i od tada BiH nema selektora, a bliži se početak novih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojima će "zmajevi" igrati protiv selekcija Srbije, Turske i Švajcarske.

Dževad Alihodžić, generalni sekretar KS BiH istakao je za naš portal, da Savez intenzivno radi na pronalaženju novog selektora, potvrdivši da su obavljeni razgovori sa nekoliko potencijalnih kandidata.

U javnosti su pominjani brojni imena košarkaški stručnjaci - od Emira Mutapčića, Dragana Bajića, Jurija Zdovca, Nenada Markovića, Danijela Jusupa, Slobodana Subotića i drugih, ali niko od KS BiH zvanično nije potvrdio nijedno ime.

"Razgovorali smo sa nekoliko trenera i sada imamo kompletniju sliku u odnosu na period nakon ostavke. Suzili smo izbor na nekoliko kandidata, a svi su izrazili zainteresovanost za vođenje reprezentacije BiH", rekao je Alihodžić.

Ipak, naglasio je da su mnogi treneri opterećeni klupskim obavezama, što otežava proces, jer njihovi klubovi često ne dozvoljavaju dodatne angažmane. Prema njegovim riječima, uprkos tome, optimističan je da će rješenje biti pronađeno u narednih nekoliko dana, ističući da je KSBiH temeljno pristupio razgovorima kako bi osigurao najbolji izbor.

"Nismo željeli da donosimo brzoplete odluke. Razgovarali smo s mnogim trenerima kako bismo bili sigurni da smo ispitali sve opcije", dodao je Alihodžić.

Na pitanje o pravilu FIBA (Svjetske košarkaške federacije) da klubovi nemaju obavezu da puste igrače u nacionalne timove ukoliko barem mjesec dana prije prvog meča ne bude objavljen spisak, Alihodžić je istakao da to nije problem za "zmajeve".

"Nismo Francuska da imamo ogroman fond igrača, ali možemo uvrstiti sve one koji su bili u rotaciji za seniorsku reprezentaciju. To neće biti problem", zaključio je Alihodžić.

Prvi meč "zmajevi" će igrati protiv Turske 27. novembra u gostima, a tri dana kasnije će ugostiti reprezentaciju Srbije.

