logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik KS BiH odgovorio "zmajevima": Dnevnica je bila 65, a ne 25 KM! 1

Predsjednik KS BiH odgovorio "zmajevima": Dnevnica je bila 65, a ne 25 KM!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Avaz.ba
1

Nakon što su u pismu košarkaši Bosne i Hercegovine kritikovali rukovodstvo Savezs, uslijedio je odgovor prvog čovjeka bh. košarke Aida Berbića.

aid berbić Izvor: Promo/KS BiH

Bosanskohercegovačku sportsku javnost uzdrmala je vijest koja je izazvala lavinu reakcija - na sjednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH navodno je izrečeno da "reprezentativci nisu zaslužili premije za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva".

Informacija koja se poput varnice proširila domaćim sportom posebno je pogodila najveću zvijezdu "zmajeva" Jusufa Nurkića, koji je reagovao kratko, ali oštro: "Najbolje da ugasite sve".

Samo dan kasnije, Nurkić je u ime svih saigrača objavio i otvoreno pismo u kojem je istakao da su igračima obećavano "ptičije mlijeko", a da su na kraju dobili tek dnevnice od 25 KM – što je, po mišljenju mnogih, ponižavajuće za sportiste koji su donijeli bh. košarci najveći uspjeh u posljednje tri decenije.

Poruka je odjeknula među navijačima, ali i unutar samog Saveza, zbog čega je predsjednik Košarkaškog saveza BiH, Aida Berbić, za "Reprezentacija.ba" odlučio iznijeti svoju stranu priče i razjasniti detalje.

"S obzirom na atmosferu kojoj svjedočimo posljednjih dana, kao da je sve usmjereno na to da se jedan uređeni Savez ponovo predstavi kao neuređen. Ne znam kako bih to drugačije opisao. Prvo, nije istina da su igrači imali dnevnice od 25 KM. U ponedjeljak ću na stol staviti dokaze, sa svim imenima stručnog štaba i igrača, gdje se jasno vidi da su dnevnice iznosile 65 KM. I toliko su dobijali na račun", izjavio je Berbić, prenio je "Dnevni Avaz".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aid Berbić košarka Košarkaški savez BiH zmajevi

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

32 Evra dnevnica? Ajo bruke I sramote

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC