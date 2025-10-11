Predsjednik KS BiH odgovorio "zmajevima": Dnevnica je bila 65, a ne 25 KM!

Nakon što su u pismu košarkaši Bosne i Hercegovine kritikovali rukovodstvo Savezs, uslijedio je odgovor prvog čovjeka bh. košarke Aida Berbića.

Izvor: Promo/KS BiH

Bosanskohercegovačku sportsku javnost uzdrmala je vijest koja je izazvala lavinu reakcija - na sjednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH navodno je izrečeno da "reprezentativci nisu zaslužili premije za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva".

Informacija koja se poput varnice proširila domaćim sportom posebno je pogodila najveću zvijezdu "zmajeva" Jusufa Nurkića, koji je reagovao kratko, ali oštro: "Najbolje da ugasite sve".

Samo dan kasnije, Nurkić je u ime svih saigrača objavio i otvoreno pismo u kojem je istakao da su igračima obećavano "ptičije mlijeko", a da su na kraju dobili tek dnevnice od 25 KM – što je, po mišljenju mnogih, ponižavajuće za sportiste koji su donijeli bh. košarci najveći uspjeh u posljednje tri decenije.

Poruka je odjeknula među navijačima, ali i unutar samog Saveza, zbog čega je predsjednik Košarkaškog saveza BiH, Aida Berbić, za "Reprezentacija.ba" odlučio iznijeti svoju stranu priče i razjasniti detalje.

"S obzirom na atmosferu kojoj svjedočimo posljednjih dana, kao da je sve usmjereno na to da se jedan uređeni Savez ponovo predstavi kao neuređen. Ne znam kako bih to drugačije opisao. Prvo, nije istina da su igrači imali dnevnice od 25 KM. U ponedjeljak ću na stol staviti dokaze, sa svim imenima stručnog štaba i igrača, gdje se jasno vidi da su dnevnice iznosile 65 KM. I toliko su dobijali na račun", izjavio je Berbić, prenio je "Dnevni Avaz".

(MONDO)