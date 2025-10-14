"Otvoren je rat između "zmajeva" i rukovodstva Košarkaškog saveza BiH"

Objavljivanje pojedinačnih iznosa isplata članovima košarkaške reprezentacije BiH i stručnom štabu za Eurobasket 2025, bez ikakvog konteksta ili obrazloženja, izazvalo je buru reakcija.

Izvor: YouTube/Screenshot

Predsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (KSBiH) Aid Berbić najavio je ovaj potez, a Savez je u utorak objavio listu sa iznosima po osobi, uključujući put u Kinu i pripreme za Eurobasket.

Među prvima se oglasio Alen Abaz, dugogodišnji asistent selektora BiH Adisa Bećiragića, koji je oštro kritikovao Savez, nazvavši potez "bez presedana" i optuživši rukovodstvo za pokušaj izazivanja raskola u reprezentaciji.

"Ovo što je sada objavio Savez, ko god iz Saveza da je objavio, apsolutno nije u redu. Tako se stvari ne rade. Očito da je sada otvoren rat između igrača i 'stafa' s jedne strane i ljudi u Upravnom odboru, odnosno predsjednika ili onog ko to već radi, s druge", izjavio je Abaz za "Sport centar".

On ističe da je objava "selektivna" i predstavlja samo dio slike, te da Savez, koji se djelomično finansira iz javnih sredstava, mora biti potpuno transparentan.

"Trebao bi objaviti svaku marku koja i uđe i izađe, sa razlozima i uplatama i isplatama".

Abaz je detaljno komentarisao neke iznose iz liste, podsjećajući da je on lično, zahvaljujući vlastitim konekcijama, osigurao turneju u Kini na početku priprema za EP u julu.

"Savezu je za tu akciju uplaćeno 100.000 dolara (oko 340.000 KM), a u objavljeni izvještaj uračunat je i taj novac - po 3.250 KM za članove 'stafa' i igrače koji su putovali. Niko ne govori da Savez nije samo izbjegao gubitak, već je i zaradio na ovoj turneji", naglasio je Abaz.

Izvor: FIBA

On tumači brojku od 5.000 KM za članove stručnog štaba kao dogovor za kompletnu akciju Eurobasketa, gdje je svima isplaćeno isto da se izbjegne osjećaj zapostavljenosti. "Svi smo imali isto, osim glavnog trenera."

Posebno je istakao da je ostatak zarade od 2.500 dolara rezultat njegovog i angažmana portparola Saveza Hajrudina Prolića, te da to nema veze sa rukovodstvom.

"Zahvaljujući tome, postigli smo dugoročan dogovor sa Kinom, na čemu sam radio šest mjeseci u kontinuitetu. Nije pošteno gurati taj novac u listu i izazivati raskol među nama".

Kao direktni svjedok dešavanja, Abaz je potvrdio incidente prije starta EP-a na Kipru.

"Tačno je da nam je rečeno pet minuta prije dolaska u hotel da će igrači i stručni štab biti smješteni na različitim lokacijama. Dan kasnije smo se spojili u istom hotelu", rekao je, ali je odbacio komentarisati navodnu žestoku svađu između ključnih članova štaba i vođstva puta.

"To ćete morati pitati ljude koji su se svađali – bilo bi nekorektno da ja govorim o tome".

Ovaj incident, prema svjedocima, narušio je atmosferu prije samog prvenstva.Ova objava dolazi u trenutku kad KSBiH već suočava kritike zbog neisplaćenih premija za plasman u osminu finala Eurobasketa – igrači su u pismu optužili Savez za niske dnevne naknade od 25 KM, što je Berbić demantirao, ističući da su bile 65 KM i da se čekaju sredstva od FIBA.

Danas je usvojena i ostavka selektora Adisa Bećiragića, a Savez traži novog šefa štaba pred kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Abazova reakcija dodatno je podigrijala tenzije, nagovještavajući dublji sukob unutar košarkaškog establišmenta BiH, gdje se traži veća transparentnost i fer tretman prema reprezentativcima koji su donijeli istorijski uspjeh.

