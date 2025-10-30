logo
Nurkić ponovo prozvao Savez: "KSBiH trenutno nema trenera, a očito ni drugih zaposlenih nema"

Autor Haris Krhalić
0

Jusuf Nurkić se još jednom obratio KS BiH.

ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg Izvor: fiba.basketball

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić ponovo je kritikovao Košarkaški savez BiH.

Danas popodne Nurkić se oglasio putem svojih zvaničnih profila na društvenim mrežama, upućujući još jedan apel čelnicima Saveza da preuzmu odgovornost.

„KSBiH trenutno nema trenera, a očito ni drugih zaposlenih nema…“, napisao je Nurkić, dodajući:

„Izgleda da ne želite otvoriti račune? Požurite, pokažite troškove i prezentirajte rezultate! I dalje pozivamo Savez da pokaže odgovornost, transparentnost i posvećenost pravim vrijednostima košarke.“

Podsjećamo, ovo nije prvi put da je Nurkić prozvao čelnike KS BiH.

Tagovi

Košarkaški savez BiH Jusuf Nurkić zmajevi

