"Samo želim povjerenje, ovo je velika čast i odgovornost!" Oglasio se Dario Đerđa nakon preuzimanja "zmajeva!"

"Samo želim povjerenje, ovo je velika čast i odgovornost!" Oglasio se Dario Đerđa nakon preuzimanja "zmajeva!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Novi selektor BiH iznio je prve impresije.

Dario Đerđa novi selektor BiH izjava Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Aktuelni trener Limoža Dario Đerđa imenovan je ovog ponedjeljka za novog selektora košarkaške reprezentacije BiH.

Na klupu "zmajeva" Đerđa (50) dolazi nakon što je okončao saradnju sa Košarkaškim savezom Belgije, a premijerne utakmice sa novim izabranicima očekuju ga krajem novembra, na startu kvalifikacija za Mundobasket 2027, protiv Turske i Srbije.

"Nakon završetka Evropskog prvenstva, mislio sam da ću se posvestiti samo klubu, ali nakon razgovora sa čelnicima KSBiH odlučio sam da preuzmem reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To je velika čast i odgovornost, s obzirom da BiH ima vrlo dobru ekipu. Sada treba nastaviti putem na kojem je stao moj dragi kolega Adis Bećiragić. Nadam se da ćemo u predstojećem periodu postići rezultate koji će biti zadovojavaljući, a usput napraviti i selekciju novih mladih igrača, koje ćemo postepeno uključivati u nacionalni tim. Želio bih da se zahvalim i svim članovima Upravnog odbora KSBiH na povjerenju, a znam kakva je odgovornost biti selektor jedne tako dobre reprezentacije", rekao je Đerđa za sajt KS BiH, dodavši:

"Već od danas krećem u kontakt sa svim igračima. Spisak će biti uskoro određen. Samo bih želio da nam se pokloni povjerenje. Neke stvari koje je kolega Adis napravio i koje su bile dobre apsolutno ćemo zadržati i pokušati se pripremiti što bolje za prvi 'prozor' kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, iako vremena nemamo previše."

BiH će protiv Turaka, aktuelnih vicešampiona Evrope, igrati 27. novembra u Istanbulu, dok će sa Srbijom odmjeriti snage tri dana kasnije u Sarajevu.

(mondo.ba/KS BiH)

