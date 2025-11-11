logo
Novi selektor košarkaške reprezentacije BiH objavio prvi spisak

Autor Haris Krhalić
0

Dario Đerđa je saopštio je širi spisak igrača za utakmice sa Turskom i Srbijom.

Dario Đerđa spisak reprezentacije BiH Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi selektor košarkaške reprezentacije BiH Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača, za okupljanje reprezentacije 24. novembra.

Đerđa je saopštio je širi spisak igrača za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze 24 košarkaša: Kenan Kamenjaš (Dubai, UAE), Amar Alibegović (Trapani, Italija), Ajdin Penava (Slask, Poljska), Emir Sulejmanović (Unikaha, Španija), Aleksandar Lazić (Maristes, Liban), Adin Vrabac (Szolnok, Mađarska), Edin Atić (Bosna), Amar Gegić (SC Derbi, Crna Gora), Džanan Musa (Dubai, UAE), Egzejvijer Kastaneda (Unikaha, Španija), Džon Roberson (Tulon, Francuska), Kosta Kondić (Dubai, UAE), Haris Delalić (Bosna), Fahrudin Manjgafić (Sopron, Mađarska), Sani Čampara (Sloboda), Adnan Arslanagić (Trepča, Kosovo), Njegoš Sikiraš (Šarlo, Belgija), Vojin Ilić (Igokea m:tel), Tarik Hrelja (Student m:tel), Nikola Marić (Đirona, Španija), Asim Gutić (Bosna), Stefan Simanić (Šiaulai, Litvanija), Faruk Duvnjak (Student m:tel) i Novak Manojlović (Bosna).

Okupljanje reprezentacije je zakazano za 24. novembar u Sarajevu, a dotad će selektor Đerđa skratiti spisak.

"Zmajevi" gostuju Turskoj u Istanbulu 27. novembra, tri dana kasnije ugostiti će Srbiju u dvorani Mirza Delibašić.

