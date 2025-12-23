logo
Njemački Fihse traži zamjenu za Dejana Milosavljeva: Na meti dvojica velikana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Kako Dejan Milosavljev napušta Fihse, treba mu naći zamjenu. Za sada su prvi pikovi velikani - Andreas Palička i Torbjorn Bergerud.

Njemački Fihse traži zamjenu za Dejana Milosavljeva: Na meti dvojica velikana

Nakon vijesti da je zaista Dejan Milosavljev zamijenio Njemačku Poljskom i da je prešao u Kjelce krenula je golmanska vrteška u Ligi šampiona. Sada Fihse iz Berlina traži svog novog čuvara mreže, a ozbiljna imena su im na listi. 

Prva želja je legendarni Andreas Palička. Švedski golman je trenutno u Kolštadu koji se muči sa finansijama. Otkako je počeo sa ovim ambicioznim projektom finansiranje je problem i sada 39-godišnji Palička želi u aktuelnom šampiona Bundeslige. Bio je svojevremeno golman iz Lunda jedan od najboljih na svijetu, branio je za Kil, Olborg, PSŽ, a sada se nalazi na spisku Švedske za Euro u januaru.

Drugo ime na listi želja je 31-godišnji Tobjorn Bergerud. On je otišao na kraju prošle sezone iz Kolštada, a sada je u Visli. Ranije je branio za GOG i Flensburg. 

Fihse sljedeće sezone menja golmana, a u ekipi će ostati bar jedan Srbin. Na pivotu nastavlja da igra reprezentativac Srbije Mijajlo Marsenić. 

(MONDO)

Tagovi

Dejan Milosavljev Rukomet

