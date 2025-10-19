Najbolji Italijan mijenja Srbina na golu: Pravi se tim za osvajanje Bundeslige u Berlinu

Fihse iz Berlina je prošle godine osvojio Bundesligu, a kada im ode Dejan Milosavljev žele to da ponove. Zato planiraju da ga zamijene sa Domenikom Ebnerom,
Fihse iz Berlina želi da nastavi da osvaja titule, pa su tako izgleda riješili pitanje golmana. Tim iz prestonice koji je prošle godine prvi put u istoriji osvojio Bundesligu će na kraju sezone ostati bez Dejana Milosavljeva koji ide u poljsko Kjelce, a zamjena će mu biti najbolji Italijan.
Fihse planira da u paru sa domaćim čuvarom mreže Laseom Ludvigom među stativama bude Domeniko Ebner. Iskusni 31-godišnjak, koji je rođen u Frajburgu i cijelu karijeru je proveo u njemačkim timovima, brani za Italiju pošto je zbog italijanskih korijena zatražio pasoš ove zemlje. Do sada je igrao za Šutenvald, Kendrigen, Bitihajm, Hanover, a sada je u Lajpcigu gdje igra sa srpskim pivotom Lukom Roganom.
Tim iz "Maks Šmeling" hale ostaće naredne sezone bez lijevog beka Lasea Andersona i pivota Lukasa Herbungera, a za sada su uspjeli da obezbijede potpis Frederika Simaka iz Lemga, Maksa Benekea iz Ajzenaha, a najveća bomba trebalo bi da bude dolazak Simona Pitlika.
Što se tiče Dejana Milosavljeva 29-godišnji Pančevac koji je kod nas nastupao za Jugović i Partizan igrao je u Kataru,zatim za Vardar godinu dana i u Berlinu je još od 2019. godine. Sada je dogovorio odlazak u Kjelce kod Talanta Dušebajeva.