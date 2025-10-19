Najbolji Italijan mijenja Srbina na golu: Pravi se tim za osvajanje Bundeslige u Berlinu

Fihse iz Berlina je prošle godine osvojio Bundesligu, a kada im ode Dejan Milosavljev žele to da ponove. Zato planiraju da ga zamijene sa Domenikom Ebnerom,

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Fihse iz Berlina želi da nastavi da osvaja titule, pa su tako izgleda riješili pitanje golmana. Tim iz prestonice koji je prošle godine prvi put u istoriji osvojio Bundesligu će na kraju sezone ostati bez Dejana Milosavljeva koji ide u poljsko Kjelce, a zamjena će mu biti najbolji Italijan.

Fihse planira da u paru sa domaćim čuvarom mreže Laseom Ludvigom među stativama bude Domeniko Ebner. Iskusni 31-godišnjak, koji je rođen u Frajburgu i cijelu karijeru je proveo u njemačkim timovima, brani za Italiju pošto je zbog italijanskih korijena zatražio pasoš ove zemlje. Do sada je igrao za Šutenvald, Kendrigen, Bitihajm, Hanover, a sada je u Lajpcigu gdje igra sa srpskim pivotom Lukom Roganom.

Tim iz "Maks Šmeling" hale ostaće naredne sezone bez lijevog beka Lasea Andersona i pivota Lukasa Herbungera, a za sada su uspjeli da obezbijede potpis Frederika Simaka iz Lemga, Maksa Benekea iz Ajzenaha, a najveća bomba trebalo bi da bude dolazak Simona Pitlika.

Što se tiče Dejana Milosavljeva 29-godišnji Pančevac koji je kod nas nastupao za Jugović i Partizan igrao je u Kataru,zatim za Vardar godinu dana i u Berlinu je još od 2019. godine. Sada je dogovorio odlazak u Kjelce kod Talanta Dušebajeva.