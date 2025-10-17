Vladimir Kuvalja o stanju u Borcu: Igračima ni marke, 620.000 KM potrošeno bez odluke Upravnog odbora

RK Borac m:tel pred velikim izazovima − novi predsjednik otkrio plan oporavka.

Predsjednik Rukometnog kluba Borac m:tel Vladimir Kuvalja održao je prvu konferenciju za medije otkako je preuzeo rukovođenje "Velikanom iz Gospodske".

Uoči najave predstojećeg premijerligaškog duela protiv Maglaja, Kuvalja se dotakao brojnih problema koje je zatekao u klubu i koje, zajedno sa ostalim članovima Upravnog odbora, pokušava da riješi.

"Borac je nešto što volim, klub uz koji sam odrastao. Volio sam ići na rukometne utakmice, ali danas je ovo veliki izazov − ovo nije samo sjediti na tribinama i gledati, nego direktno učestvovati i raditi na tome da se klub razvija, da ostane veliki kao što je bio, ali i da se izbori sa svim nedaćama. Ja kao predsjednik kluba imam obavezu da obezbijedim uslove da klub funkcioniše", istakao je Kuvalja na početku izlaganja.

Novo rukovodstvo banjalučkog kluba ima zahtjevan posao, kako bi ostvarilo ciljeve i rukometnog velikana iz Banjaluke stabilizovalo na svim poljima.

"Uzeo sam na sebe to zajedno sa Upravnim odborom i mogu reći da, otkako sam postao predsjednik, kompletan upravni odbor i tim rade zajedno sa mnom 24 sata. Ponosan sam na igrače koji su tu, obavio sam s njima već nekoliko sastanaka, kao i sa stručnim štabom, i sa trenerima mlađih kategorija i prvim timom. Ljudi shvataju situaciju u kojoj se klub nalazio i u kojoj se trenutno nalazimo, ali stvari idu nabolje. Sponzori su ostali uz nas, došli su neki novi i u narednim danima uslijediće potpisivanje ugovora i realizacija sponzorstva. Treba napomenuti da je iza Borca teško vrijeme, nećemo reći nekoliko godina, ali sigurno znam da je u posljednje dvije godine bilo izuzetno naporno i za upravu i za igrače."

Kako je ranije već naglasio, cilj je potpuna stabilizacija kluba.

"Moj zadatak će biti da se klub stabilizuje, neku drugu politiku ću voditi, koju sam vodio i u ostalim organizacijama i koje sam doveo do toga da one danas funkcionišu samostalno. Cilj je da Borac funkcioniše samostalno, da ne razmišljaju ni momci ni bilo ko ko radi u klubu od danas do sutra. Da se uspostavi taj sistem trebaće određeno vrijeme, jedno dvije-tri godine. Drago mi je da su igrači tu i da su pokazali da im je na prvom mjestu sport i rezultat i da budu uz svoj klub."

Nakon uvodnog poraza od Konjuha, Banjalučani su u prvenstvu zabilježili prvi trijumf − protiv Bosne u Visokom.

"Svjedoci smo sjajne pobjede u Visokom, što nam je trebalo svima. Na početku sam rekao svima da pobjeda nije najvažnija, najvažniji je sklad u ekipi. To je ono što će cijeniti svi, ne samo uprava, nego i navijači i sponzori. Mogu reći da je preda mnom ozbiljan zadatak, koji ću riješiti. Svi ljubitelji Borca i rukometa koji žele da ovaj klub raste, neka budu uz nas, a ja im obećavam da ćemo ovi momci i ja dati sve od sebe da klub ponovo bude na tronu. Ne mislim rezultatskom, nego da bude ponos ovog grada, a za rezultat ćemo vidjeti. Naravno da svi želimo da budemo prvi, najbolji, ali to nije nešto što je najvažnija stvar, ni meni, a ni ostalim iz Uprave. Naravno, biće onih koji će to osuđivati, koji će željeti da Borac bude prvi. Hvala im na tome. Mi ćemo se truditi da budemo najbolji onako koliko možemo i koliko nam to uslovi dozvoljavaju", jasan je Kuvalja.

Na pitanje koji su to uslovi koji treba da se steknu da klub funkcioniše normalno i da igrači i treneri redovno dobijaju plate, Kuvalja je rekao:

"I ja sam razočaran situacijom koja je bila ranije. Potrošeno je 620.000 KM za dva mjeseca, bez odluke Upravnog odbora. Ostavljen je klub sa 4.000 KM, potpisani su ugovori sa igračima na pola miliona KM, a budžet kluba je oko 280.000 KM. To su uradili u prethodnoj Upravi prije mene, ostali su veliki dugovi i ja pokušavam to da stabilizujem i ja ću to uraditi. Sa igračima sam obavio iskrene razgovore, oni su me podržali i svi se nadamo da će novac od sponzora uskoro leći i da će sve krenuti kako treba."

Istakao je da je prethodno rukovodstvo ostavilo velika dugovaranja, koja u klubu sada pokušavaju da saniraju, što nije nimalo lako uzimajući u obzir kompletnu situaciju.

"Naravno da kašnjenje nije popularno, ali taj ko je potpisao ugovor prije mene morao je da razmišlja da pojedini igrači imaju porodice, da žive od toga. Naravno, ima i mlađih momaka koji stanuju kod svojih roditelja i koji mogu da prežive, ali ova situacija nije dobra. Na meni je zadatak da to što prije riješim i radim na tome. Ne može se ništa riješiti preko noći. Nismo dugove napravili mi nego oni prije, tako da mogu samo reći da sam izuzetno razočaran načinom vođstva ove godine. Ko je vodio klub, zaboravio sam kako se zove predsjednik prije mene, doveo ga je u situaciju da ne ostavi bar prvu platu momcima. Mislim da se pametnim poslovanjem to moglo riješiti", zaključio je prvi čovjek Borca m:tel.