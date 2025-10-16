logo
Trener Borca m:tel Mirko Mikić: Brza igra, ključ uspjeha u Visokom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon ubjedljive pobjede RK Borac m:tel nad Bosnom u Visokom, trener Mirko Mikić i rukometaš Miloš Nježić iznijeli su za MONDO svoje utiske o utakmici.

Mirko Mikić Miloš Nježić za MONDO nakon pobjede RK Borac protiv RK Bosna u Visokom Izvor: Mondo/Slaven Petković

Crveno-plavi su sinoć upisali prvu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučani su na vrućem terenu u Visokom već u prvom dijelu stekli šest razlike, da bi do kraja susreta trećeg kola prednost ekipe Mirka Mikića porasla na "plus devet" - 32:41 (16:22).

Mikić je zadovoljan rezultatom i igrom, ali je istakao da postoje elementi koji zahtijevaju dodatni rad.

"Zadovoljan sam rezultatom, igrom takođe, ali ima stvari koje ćemo morati popraviti. Plan je bio trčati i pokušati ih pretrčati, s obzirom da smo mlađi, a oni imaju iskusne igrače. Većina naših golova došla je iz ofanzivnih tranzicija, što smo i ciljali. Odbrana je segment gdje moramo poraditi na sitnicama koje mogu biti ključne u neizvjesnim utakmicama", izjavio je Mikić za naš portal.

Trener Borca m:tel je naglasio važnost oporavka i pripreme za narednu utakmicu, koja dolazi već u subotu protiv Maglaja u dvorani "Borik", uz fokus na očuvanje energije u zgusnutom rasporedu.

"Imamo u subotu novu utakmicu, danas ćemo imati malo oporavka, pripreme videa, sutra isto tako jedan trening, malo da se spremimo za Maglaj i ono najvažnije je da se oporavimo, da budemo dobri energetski. Da budemo na onom adekvatnom nivou u ovom gustom rasporedu".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Najefikasniji igrač susreta, Miloš Nježić, koji je postigao 10 golova u Visokom, istakao je da utakmica nije bila laka.

"Znali smo da Bosna ima iskusnu ekipu i da će im atmosfera u dvorani dati dodatni vjetar u leđa. Dogovor je bio da iz čvrste odbrane i brzog trčanja postignemo što više lakih golova i slomimo ih tempom, što smo i uspjeli. Diktirali smo ritam cijelu utakmicu i držali rezultat pod kontrolom. Čestitam ekipi na zasluženoj pobjedi, ovo je pokazatelj kako treba igrati u budućnosti", rekao je Nježić.

Pobjeda u Visokom potvrđuje dobar pristup Borca, koji sada usmjerava fokus na predstojeći duel protiv Maglaja u Banjaluci, koji će biti prvi domaći ove sezone s obzirom da je dosad gostovao Konjuhu u Živinicama i Visokom, a meč protiv Izviđača je odgođen zbog obaveza ljubuške ekipe u evropskim takmičenjima.

(MONDO)

Tagovi

Miloš Nježić Mirko Mikić Rukomet RK Borac Rukometna liga BiH RK Bosna Visoko

