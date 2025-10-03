logo
Odgađa se derbi polusezone: Borac m:tel i Izviđač ne igraju 11. oktobra u Boriku

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.ba
0

Duel Banjalučana i Ljubušaka neće se igrati sljedeće subote.

Rukomet odgađa se utakmica Borac Izviđač Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Nakon mnogo peripetija i neizvjesnosti, prije nekoliko dana je dogovoreno da rukometna Premijer liga BiH počne sljedeće srijede (3. oktobar).

Elitni rang bh. rukometa igrao bi se, s obzirom na zgusnut raspored, po ubrzanom formatu, tako da je drugo kolo planirano već za 11. oktobar. Tog dana je u velikom derbiju bh. rukometa trebalo da se sastanu Borac m:tel i branilac titule Izviđač, ali će taj meč ipak biti odigran u nekom drugom terminu.

Okršaj crveno-plavih i "skauta" iz Ljubuškog biće prolongiran s obzirom na to da aktuelnog prvaka BiH istog dana očekuju evropske obaveze, odnosno utakmica drugog kola Evropskog kupa protiv predstavnika tzv. Kosova Bese Famgas na domaćem terenu.

Izabranici Mirka Mikića bi tako prvu domaću utakmicu u novoj sezoni odigrali tek 19. oktobra, kada bi za protivnika imali ekipu Maglaja.

Podsjetimo, u prvom kolu će banjalučki tim biti gost Konjuha.

(mondo.ba)

