Počinje Premijer liga BIH u rukometu! Borac ide u goste, Izviđač domaćin u prvom kolu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Poznati parovi prvog kola Premijer lige BIH za rukometaše.

Počinje premijer liga BIH za rukometaše Izvor: Anadolija/Kemal Zorlak

Nakon mnogo neizvjesnosti dobre vijesti za sve rukometne klubove u BIH – počinje Premijer liga BIH.

Na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BIH donesena je odluka da nova sezona Premijer lige BIH za rukometaše počinje u srijedu, 8. oktobra.

Odmah su izvučeni i takmičarski brojevi pa su poznati i parovi prvog kola. Šampion Izviđač u prvom kolu će dočekati Vogošću, dok će banjalučki Borac novu sezonu početi gostovanjem Konjuhu.

Premijer liga BIH, 1. kolo:

Sloboda - Gračanica

Goražde - Sloga Doboj

Zrinjski - Krivaja

Derventa - Leotar

Konjuh - Borac m:tel

Izviđač - Vogošća

Bosna Visoko – Maglaj

Tagovi

Rukometni savez BiH Rukomet Rukometna liga BiH

Komentari 2

Svi komentari

Nezadovoljni roditelj

Jesu li se konačno dogovorili onaj Branković i Umičević. Zamolila bi gospodina Brankovića pošto sam čula da ga povlači sve konce i dalje u Borcu da obezbjedi uslove djeci da treniraju pošto znam da su uslovi obezbjeđeni jedino u generaciji gdje igra njegov sin da ne bi ispisali mi ostali djecu, ako ga ostala djeca uopšte zanimaju. Hvala

Marinko

@Nezadovoljni roditelj Istina!!!

