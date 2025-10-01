Počinje Premijer liga BIH u rukometu! Borac ide u goste, Izviđač domaćin u prvom kolu!

Poznati parovi prvog kola Premijer lige BIH za rukometaše.
Nakon mnogo neizvjesnosti dobre vijesti za sve rukometne klubove u BIH – počinje Premijer liga BIH.
Na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BIH donesena je odluka da nova sezona Premijer lige BIH za rukometaše počinje u srijedu, 8. oktobra.
Odmah su izvučeni i takmičarski brojevi pa su poznati i parovi prvog kola. Šampion Izviđač u prvom kolu će dočekati Vogošću, dok će banjalučki Borac novu sezonu početi gostovanjem Konjuhu.Izvor: MONDO
Premijer liga BIH, 1. kolo:
Sloboda - Gračanica
Goražde - Sloga Doboj
Zrinjski - Krivaja
Derventa - Leotar
Konjuh - Borac m:tel
Izviđač - Vogošća
Bosna Visoko – Maglaj