Počinje Premijer liga BIH u rukometu! Borac ide u goste, Izviđač domaćin u prvom kolu!

Poznati parovi prvog kola Premijer lige BIH za rukometaše.

Izvor: Anadolija/Kemal Zorlak

Nakon mnogo neizvjesnosti dobre vijesti za sve rukometne klubove u BIH – počinje Premijer liga BIH.

Na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BIH donesena je odluka da nova sezona Premijer lige BIH za rukometaše počinje u srijedu, 8. oktobra.

Odmah su izvučeni i takmičarski brojevi pa su poznati i parovi prvog kola. Šampion Izviđač u prvom kolu će dočekati Vogošću, dok će banjalučki Borac novu sezonu početi gostovanjem Konjuhu.

Izvor: MONDO

Premijer liga BIH, 1. kolo:

Sloboda - Gračanica

Goražde - Sloga Doboj

Zrinjski - Krivaja

Derventa - Leotar

Konjuh - Borac m:tel

Izviđač - Vogošća

Bosna Visoko – Maglaj