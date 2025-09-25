Marinko Umičević: Ukoliko Premijer liga BiH uskoro ne počne, naši klubovi igraće Prvu ligu Republike Srpske

Prvi čovjek Rukometnog saveza Republike Srpske nada se da će uskoro početi liga na nivou BiH, a ukoliko se to ne desi, poznat je plan - klubovi iz Republike Srpske napustiće takmičenje i nastupati u Prvoj ligi RS.

Povodom aktuelnih problema i kašnjenja sa početkom rukometne Premijer lige BiH, u Rukometnom savezu Republike Srpske spremili su plan prema kojem bi klubovi iz Srpske, ukoliko Rukometni savez BiH uskoro ne odluči o početku lige na nivou BiH, napustili ovo takmičenje i okrenuli se Prvoj ligi Republike Srpske.

To je na današnjoj konferenciji za medije poručio Marinko Umičević, prvi čovjek RS RS, koji je istakao da se ipak nada da se to neće desiti. Uvjeren je Umičević da će čelni ljudi bh. rukometa uspjeti da riješe probleme kako bi prvenstvo konačno startovalo.

"Sastali smo se danas da vidimo šta i kako dalje. U regionu jedino liga BiH još nije počela, ali ima nekih najava. Donijeli smo zaključke da tražimo do srijede da se Rukometni savez BiH očituje po pitanju početka lige. Ako se to ne desi, naši klubovi igraće ligu Republike Srpske, jer imaju obavezu prema sponzorima, igračima… Rukometni savez Republike Srpske stvorio je sve predispozicije, izvršio registraciju igrača, tako da je liga spremna da počne. Moramo da vodimo računa o svojim klubovima i zaštitimo ih. Ništa se ne zna, ni da li će početi ni kad će početi. To što se nagađa, ništa nije zvanično, ali nadamo se da bi kroz desetak dana prvenstvo BiH trebalo da počne", rekao je Umičević.

Kao i u Umičević, i Vladimir Branković, predsjednik Rukometnog saveza BiH, nada se da će u narednih desetak dana liga konačno početi.

"Кao predsjednik RS BiH, u posljednja tri mjeseca utrošio sam mnogo energije da približim statove Upravnog odbora. Kao bivši rukometaš, jasno mi je u kakvoj su situaciji klubovi. Očekujem da ćemo sljedeće sedmice riješiti pitanje početka prvenstva BiH. Od pojedinih članova dobili smo kritike prema kojim propozicije moraju da se razdvoje, muški od ženskih, razdvojili smo ih i za srijedu je dogovoren sastanak na kojem su učešće potvrdili svi članovi UO, što je zaista rijetkost. Optimističan sam, iako mi mnogi kažu da sam preveliki optimista", istakao je Branković, naglasivši da je imao i sastanke sa čelnicima EHF-a, na kojima ih je upoznao o stanju u rukometu BiH.

"Rukometni savez Republike Srpske je po ko zna koji put pomogao Rukometni savez BiH, što se tiče međunarodnih sertifikata i licenciranja igrača", dodao je Branković, naglasivši da ne razmišlja o scenariju po kojem bi klubovi iz Republike Srpske napustili takmičenje na nivou BiH.

RK VIŠEGRAD "RK Višegrad poslao je dopis Rukometnom savezu Republike Srpske i Rukometnom savezu BiH sa željom da igra Premijer ligu BiH ako se ukaže mogućnost i mi smo to podržali. Ukoliko to ne prođe, oni će nastaviti takmičenje u Prvoj ligi RS", istakao je Umičević.

"U tom slučaju, sigurno bi došlo do pada interesovanja, kako sponzora za finansiranje, tako i mladih igrača koji će trenirati rukomet. Time se naš sport srozava na niže grane. Ne želim reći da je Rukometni savez RS na niskim granama, on je jedina organizacija u BiH koja je počela sve u roku, vrhunski je organizovan. Pokušaću da ne razmišljam o tome da liga ne počne, radiću na tome da približimo naše stavove kako bi liga što prije počela."

Član Upravnog odbora Stevan Bekan, koji je i predsjednik Leotara, naglasio je da prolongiranje prvenstva ne odgovara naročito Trebinjcima, koji nastupaju u Evropi, pa umjesto prvenstvenih mečeva, formu bruse u prijateljskim susretima.

"Drago mi je da smo pokazali jedinstvo, predstavnici iz Republike Srpske uvijek su davali maksimum i mora da postoji kompromis. Ne možemo biti ničiji taoci. Spremni smo uvijek za razgovor, ali postoje limiti i interesi Rukometnog saveza RS", istakao je Bekan.