"Tražimo datum početka sezone u BiH!" Oglasio se Umičević: Ako ne bude takmičenja, naši klubovi će igrati ligu RS!

Autor Dragan Šutvić
1

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske uputio je dopise Rukometnom savezu BiH.

Rukometni savez RS saopštenje početak lige BiH Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nova sezona u rukometnoj Premijer ligi BiH trebalo bi da počne u drugoj polovini septembra, ali start takmičenja je i dalje "u magli".

Zbog teške finansijske situacije u kojoj se nalazi Rukometni savez BiH, kancelarija bh. kuće rukometa trenutno je "pod ključem" i nema naznaka kada bi mogla da bude otvorena.

S tim u vezi, oglasio se Rukometni savez Republike Srpske, koji je u dopisu upućenom RS BiH zatražio prijedlog ugovora o prenosu dijela nadležnosti na RS RS, kako bi takmičenje na nivou BiH moglo nesmetano da počne.

"Povodom novonastale situacije, tražimo prijedlog ugovora o prenosu dijela nadležnosti po pitanju rada kancelarije Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, koja nažalost trenutno ne postoji, a sve da bi zajedno spasili takmičarsku sezonu i početak rada i takmičenja. Mi smo prihvatili da pomognemo, i počeli smo da radimo sve neophodno, ali da bi zaštitili rad našeg Saveza i uposlenika koji su angažovani da rade poslove za Rukometni savez Bksne i Hercegovine, tražimo da se sačini prijedlog ugovora po pitanju prenosa dijela nadležnosti ba Rukometni savez Republike Srpske", istaknuto je u saopštenju koje potpisuje predsjednik Rukometnog saveza RS Marinko Umičević.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Praktično istovremeno, u novom saopštenju, prvi čovjek rukometa u RS zatražio je od bh. Saveza konkretne informacije o početku nove sezone na nivou BiH. Postoji, kaže Umičević, i plan B ako do lige ne dođe.

"Obraćamo vam se sa zahtjevom da nam što hitnije dostavite informacije da li će i kada biti započeto takmičenje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ukoliko do početka navedenog takmičenja ne dođe, klubovi iz Republike Srpske će se prijaviti za učešće u ligi Republike Srpske. Nažalost, najviše je sporna ženska Premijer liga, propozicije takmičenja još nisu usvojene, i još mnoštvo problema koji se moraju što hitnije rješavati.

Tražimo od vas da se u narednoj takmičarskoj sezoni nastavi sa redovnom rotacijom komesara takmičenja. Nadam se da će ipak uprkos svim problemima takmičenje da počne i da pobijedi zdrav razum. Po redovnoj rotaciji u ovoj sezoni komesar muške Premijer lige BiH treba da bude Aleksandar Vrhovac i to tako treba da bude jer ako se naruši taj poredak i rotacija neće biti dobro.

Rukometni savez Republike Srpske čvrsto stoji iza svog predloženog komesara i neće odstupiti", podvukao je Umičević.

(mondo.ba)

Rukomet Rukometna liga BiH Rukometni savez BiH Rukometni savez RS Marinko Umičević

Motaj kablove

Umicevic i Brankovic ugasili rukomet u BiH.Jedan predsjednik saveza RS a drugi predsjednik saveza BIH.Sjede zajedno i pisu pisma jedan drugom

