"Nije bilo pet do 12, već minut do 16!" Rukometni savez BiH riješio dva goruća problema - izbjegnuta suspenzija EHF!

Bh. kuća rukometa izborila se sa dva problema u proteklim danima.

Rukometni savez Bosne i Hercegovine riješio je u proteklim danima dva goruća problema.

Bh. kuća rukometa je krajem prošlog mjeseca konačno dobio poreski ID broj, da bi odmah nakon toga bio isplaćen i dug prema bivšem selektoru muške reprezentacije Ivici Obrvanu, čime je Savez izbjegao suspenziju Evropske rukometne federacije.

Dug prema nekadašnjem selektoru "zmajeva" izmiren je uz pomoć Fudbalskog saveza BiH i garancije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa Nerminom Nikšićem i Vojinom Mijatovićem.

"Hvala premijeru i zamjeniku premijeru na svemu što su uradili za rukomet BiH. Imali smo dan D za bh. rukomet jer smo juče mogli da ostanemo bez reprezentacije, naša službena lica bi morala da budu vraćena sa velikih takmičenja, pobjeda Izviđača bi bila poništena. Drago mi je da sam upoznao ovu dvojicu ljudi. Pokazali smo kako se problem rješava, mi smo shvatili da želimo da riješimo problem. U dvije institucije smo napravili sastanke i u tri sata i završili ID broj. Mi smo prihvatili da vratimo ono što je neko ranije napravio, ali to su obaveze, koje moraju da se riješe. Na red je došao dug jer je isticao rok. Premijer je napustio jedan sastanak da se meni javi jer mi nismo riješili problem 5 do 12, nego minut do 16 sati. Stvarno smo riješili dva ogromna problema i ovo je pokazatelj da sve u ovoj državi možemo da riješimo ako nismo isključivi. Isto tako moramo da shvatimo da je gubitak bilo koje reprezentacije gubitak dijela i identiteta naše države. Kao delegat u Domu naroda FBiH inicirao sam novi Zakon o sportu i vjerujem da će on uskoro ugledati svjetlo dana", rekao je na konferenciji za novinare Emir Dautović, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH.

Vojin Mijatović, potpredsjednik federalne Vlade, uvjeren je da nakon posljednjih pozitivnih dešavanja dolaze bolji dani za bh. rukomet.

"2016. godine su krenuli problemi, redali su se razni ljudi po savezu, a kada ljudi žele da istinski rade, onda se tako pokaže patriotizam. Ovo je naša obaveza, ovo je najtrofejniji sport u BiH. Nismo smjeli da dozvolimo da se ugasi, ali nismo smjeli ni da dođemo u ovu situaciju. Vjerujem da smo otkočili proces. Čeka nas još mnogo posla da pokrenemo stvari nabolje. Molim klubove da ne uništavamo ono malo zdravog tkiva u bh. rukometa. Djeca i mlađe selekcije zaslužuje bolje. Emir Dautović je pokazao kako se iskreni patroita bori za svoju zemlju. Zahvaljujem se Fudbalskom savezu BiH i Vici Zeljkoviću, koji su odmah pomogli i RSBiH i Vladi. Na nama sada ostaje da A reprezentacija plasira na EURO. Hvala svima koji prate reprezentaciju. Apelujem na sve rukometne radnike da ovo nikad više ne dozvolimo", riječi su Mijatovića, inače federalnog ministra razvoja, preduzetništva i privrede.

Predstavnicima medija obratio se i premijer Nermin Nikšić.

"U prvom mandatu smo se obavezali da pomažemo državne saveze, a tad je reprezentacija BiH prvi put otišla na SP u Kataru. Kao sportskog radnika, koji je 22 godine bio trener, boli me što sad imamo manjak sportskih radnika, a i sve manje djece se bavi sportom. Onda i ono što imamo neko bira da igra za druge selekcije, ali to je možda i zbog ove situacije u kojoj je bio rukomet. Bez podrške države, ne možemo da očekukemo ni rezultate, kakve smo imali u posljednje vrijeme - pobjeda košarkaša protiv Hrvatske, rukometaša protiv Grčke, remi fudbalera sa Holandijom", rekao je Nikšić, nastavivši:

"Vlada FBiH nije bila u prilici da odobri sredstva za dug, a posebno bi bilo teško u ovom momentu populizma da se daje novac za rukomet. Ni javna preduzeća nisu mogla. Tražili smo rješenja i našli ga. Hvala predsjedniku FSBiH Vici Zeljkoviću, koji je reagovao i odobrio novac. Provelo se to u vrlo kratkom roku. Kad je Emir (Dautović, op.a.) bio pod panikom, rekao sam mu da se smiri. FS BiH je sve riješio. Drago mi je da je to tako da se odblokirao ID broj, da je potpisan sporazum sa Poreskom upravom o otplati poreznog duga, da će se odblokirati račun. Ne postoje ambasadori bilo koje zemlje od sportista. Taj zanos koji dobijamo na sportski terenima, može da se pretoči na svako polje", istakao je Nikšić.

