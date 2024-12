"Ja sam prvo čovjek, pa trener - pogodili su me u srce": Andrea Trinkijeri o suzama pred Grobarima

Andrea Trinkijeri govorio je o svom dočeku u Beogradskoj areni.

Izvor: Sport klub/ Screenshot

Izabranici Andree Trinkijerija nisu uspjeli da slave u Beogradskoj areni. Partizan je bio bolji i pobijedio je 84:78. A, početak meča obilježile su i ovacije koje je dobio Italijan, cijela dvorana skandirala je ime bivšeg Parnog valjka.

Očigledno je bilo da su Grobari ponosni jer je Trinkijeri ponovo u svom gradu, nije ni bivši trener Partizana ostao imun, a primijećene su i suze po ulasku u Arenu. Na pitanje kako se osjećao kad je doživio da mu 20.000 navijača kliče, Italijan je rekao: "Nema više riječi. Ja sam prvo čovjek, a onda trener. Ovakav doček ide rano u srce. Hvala svima, iz srca". Upitan je Italijan da podijeli i razgovor koji su on i Željko Obradović vodili prije meča, ali je lukavo odgovorio da to ostaje tajna.

Izvor: MN PRESS

Dobio je trener Žalgirisa i pitanje o svom timu, s obzirom na to da je do nedavno bio na vrhu tabele, a sada je nešto lošije plasiran. Trinkijeri je o padu igre rekao: "Nema ni jednog tima koji ubija, kao Real i Olimpijakos prošle godine. Kad najbolji timovi gube, svaki dan se mijenja. Igramo svaku utakmicu, dobili smo pet zaredom, onda izgubili tri, sad opet dvije. Mislim da će tako biti do kraja sezone. Nema ajkule u ekipama, ekipe su bolje, imaju fantastične rostere, igra je bolja i teže se igra. Igra se do smrti, svaka lopta, svaka utakmica", zaključio je Italijan.

Trinkijeri šokirao novinarku: "Prodala si dušu đavolu"

Andrea Trinkijeri je napravio šou na konferenciji za novinare, u razgovoru sa novinarkom Radom Nikolić.

Italijanski stručnjak pričao je uobičajene stvari o utakmici prije nego što se Rada javila da mu postavi pitanje, a zatim je postao potpuno neozbiljan i skrenuo je priču sa košarke. Novinarka koja tokom posljednjih nekoliko sezona redovno izaziva reakciju Željka Obradovića na konferencijama ostala je malo u čudu zbog komentara Andree Trinkijerija.

"Rado, prodala si dušu đavolu, da tako dobro izgledaš", prvo je rekao Trinkijeri,objašnjavajući da se tako kaže u Italiji, ali... Uslijedio je dodatak. "Nije htio đavo da te kupi", rekao je trener litvanskog giganta. Ovaj dio konferencije možete pogledati na narednom snimku:

"Da pobijedite ovdje morate biti savršeni"

Andrea Trinkijeri je na konferenciji za medije iznio i utiske o utakmici, rekavši da je bila teška i da su je bilo potrebno savršenstvo u igri da bi tim pobijedio u toj atmosferi.

"Čestitam Partizanu. Teška utakmica, dosta kontakata. Vjerujem da smo generalno igrali više nego solidnu utakmicu. Nekoliko odbrambenih situacija nismo odigrali kako treba, igrali smo dobru treću četvrtinu imali smo momentum. Ali dvije loše akcije sve vam se mijenja. Da pobijedite ovdje morate biti savršeni, imali smo šanse za to. Ima još dosta stvari koje možemo da napredujemo, ali prije svega da kontrolišemo emocije kad nam stvari ne idu kako treba. Kad igrate u ovakvoj areni morate da budete na višem nivou", rekao je Trinkijeri.

Podsjećamo, košarkaši Partizana savladali su Žalgiris (84:78) u Beogradskoj areni, što je treći uzastopni trijumf za ekipu Željka Obradovića. Trinkijerijev tim sada je u krizi rezultata i ima pet poraza u posljednjih šest evroligaških mečeva. Sa druge strane, crno-bijeli su uhvatili priključak za timovima sa sredine tabele - trenutno su na skoru 5-8, sa pobjedom manje od ekipa u zoni plej-ina.

BONUS VIDEO: