PL BiH za rukometašice ćorsokak iz kog nema izlaza! Klubovi bojkotuju, rezultati se brišu, a optužbe pljušte

Haotična situacija vlada u premijerligaškom takmičenju. Klubovi ne žele da igraju utakmice, pljušte međusobne optužbe članova Upravnog odbora RS BiH...

Izvor: MONDO/Samir Cacan

"Mislim da je ovo istorijski momenat, klubovi mogu da se spremaju kako treba, imaju kalendar takmičenja, znaju s kim kad igraju, te mogu da rezervišu datume u svojim dvoranama. Sve je urađeno konsenzusom, bilo je različitih mišljenja, ali smo se do kraja složili i usvojili jako bitne stvari." Bile su ljetos riječi jednog od čelnika Rukometnog saveza BiH, nakon obavljenog žrijeba takmičarskih brojeva za novu premijerligašku sezonu. Vjerovatno ni sam tad nije mogao da pretpostavi da će u Premijer ligi BiH za rukometašice samo nekoliko mjeseci kasnije nastati neviđeni haos i da će najjače državno takmičenje takmičenje upasti u ćorsokak iz kojeg se ne vidi izlaz...

Odlukom najužeg rukovodstva bh. kuće rukometa, sezona u Premijer ligi BiH u ženskoj konkurenciji startovala je 21. septembra. Uslijedila je potom EHF sedmica, dok je prvog vikenda u oktobru bilo planirano da se odigraju mečevi druge runde.

Međutim, zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile nekoliko gradova u FBiH, odlučeno je da ti mečevi budu odigrani sedam dana kasnije (12. i 13. oktobar), ali i da se svako naredno kolo, shodno tome, pomjeri za sedam dana.

Po tom principu su odigrana tri kola – a onda je došlo do svojevrsnog rukometnog raskola. Na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, održanoj 29. oktobra, izglasano je da se prva naredna, odnosno peta runda, odigra vanredno, u srijedu 6. novembra. Međutim, ta odluka izazvala je tektonske poremećaje u ženskom rukometu.

Između ostalog, protiv ove odluke bili su klubovi koji pripadaju Rukometnom savezu Herceg-Bosne Grude, Izviđač i Zrinjski. Pomenuti trojac odlučio je, nezadovoljan ovakvom odlukom, da ne igra nastavak prvenstva i bojkotuje odigravanje utakmica. S obzirom na to se da po dva puta ovi klubovi nisu pojavili na parketu, uslijedile su nepopularne mjere od strane komesara takmičenja Alije Hasića, objavljene u službenom biltenu koji je dostupan i na sajtu RS BiH.

Grude, kao trostruki uzastopni prvak BiH, dva meča su izgubile službenim rezultatom i automatski diskvalifikovane iz daljeg takmičenja. Ovaj klub, takođe, shodno Propozicijama ne može da se vrati u najviši rang naredne tri godine. Ista sudbina zadesila je i Zrinjski koji je takođe dva puta poražen za zelenim stolom, dok se još uvijek čeka konačna odluka po pitanju Izviđača.

Zoran Trlin, predsjednik HŽRK Grude i član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, iznio je za MONDO svoju stranu priče.

"Upravni odbor Rukometnog saveza BiH prije početka svake sezone donosi kalendar takmičenja. Tako je bilo i sada, donesen je kalendar po kojem se igralo. Kolo Premijer lige BiH za rukometašice trebalo je da se igra vikendom, 5. i 6. oktobra, ali 4. oktobra zbog poplava koje su zadesile BiH Vlada FBiH je donijela odluku, a onda posljedično tome v.d. generalnog sekretara RS BiH je poslao obavještenje klubovima da se zbog te situacije sa poplavama odgađa to kolo za sedam dana te da se nakon toga igra po kalendaru koji će za sedam dana pomjeriti sve utakmice do kraja godine. Na taj način se igralo sljedećih gotovo mjesec dana, odnosno do 2.11. se igralo po tom kalendaru. Nije bilo nikakve rasprave oko svega toga jer je sve bilo jasno. Međutim, 29. oktobra je održana sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH na kojoj ja nisam bio, sa tačkom 'Informacija o kalendaru' što je vrlo bitno jer nije odluka, tako je stajalo u dnevnom redu. Pod 'Informacija' je svako podrazumijevao da je pomjereno za sedam dana kao što je i bilo jer nije bilo sjednice Upravnog odbora u međuvremenu", rekao je Trlin za MONDO, nastavivši:

"Na samoj sjednici se dogodio presedan jer je Emir Dautović, član Upravnog odbora koji određene funkcije radi u ŽRK Krajina Cazin, predložio da se peto kolo, umjesto 9. i 10. novembra, igra 6. novembra a da se 9. i 10. igra već sljedeće kolo i da se sva naredna kola do kraja godine pomaknu za sedam dana. Realna situacija je takva da članovi Upravnog odbora jako malo znaju i brinu o ženskom rukometu. Samo dva člana UO iz Rukometnog saveza Herceg-Bosne su bila, oni nisu ulazili u nekakvu priču i polemiku jer je to bilo kao nekakav prijedlog koji je usaglašen u obliku zaključka. To je vrlo bitno, ne odluke nego zaključka. Nije sporna ta srijeda u smislu da se jedno kolo igra srijedom pa da se vrati na stari kalendar, nego je pomaknut cijeli kalendar do kraja godine. Ta srijeda, pa se onda sve miče. Međutim, bitno je da je Upravni odbor usaglasio zaključak, ali nije donio nikakvu odluku. U formi zaključka je to ušlo u zapisnik. Međutim, nakon što su klubovi saznali, u roku od 24 časa, odmah se pet ženskih klubova pismeno izjasnilo da se ne slaže sa tim i da je to problem. To su Izviđač, Zrinjski, Grude, Krivaja i Goražde. Svi su pismeno poslali da se ne slažu sa tim, da je to problem i da nema nikakvog razloga da se to radi."

Izvor: FENA/Hazim Aljović

Ponovo je Trlin potom spomenuo Emira Dautovića, označivši ga kao glavnog "krivca" za trenutnu situaciju u Premijer ligi BiH za rukometašice.

"Vrlo je zanimljivo da je razlog za takav prijedlog gospodina Dautovića bio to što je on imao obaveze oko odigravanja utakmice muške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je 9. i 10. igrala u Cazinu i on zbog toga nije mogao da putuje sa svojom ekipom u Hadžiće, gdje je trebalo da igraju 9. i 10. novembra. Iz takvog razloga je promijenjen kalendar za 20 i više utakmica umjesto, kao što je predlagano odmah, da da se samo ta jedna utakmica, ako je to njemu problem, odigra u terminu 6. novembra ili kad se već dogovore ta dva kluba. To je nešto što je do sada neviđeno u praksi, da se zbog bilo kakve obaveze nekoga ko u osnovi nije ni imao nikakvu zvaničnu funkciju što se tiče reprezentacije BiH pomakne kalendar gotovo 30 utakmica. Iza toga dalje ide samo greška na grešku. Klubovima se taj zaključak, opet napominjem zaključak a ne odluka, dostavlja 31. oktobra naveče, zaključak da treba da se igra 6. novembra. Svako ko živi u Bosni i Hercegovini zna da su prvi i drugi novembar veliki katolički praznik, koji su neradni, a pogodilo se i to da je 3. novembar nedjelja, tako da tu nije bilo vremena za organizaciju utakmica, konkretno Zrinjskog koji je trebalo da bude domaćin, niti za organizaciju putovanja i bilo čega drugog. U takvoj situaciji, nakon pismenog očitovanja pet klubova prema komesaru lige, on uporno nastavlja sa insistiranjem da mora da se igra 6. novembra", ističe Trlin, koji dalje navodi:

"Vrlo bitna stvar, kad se sjednice Upravnog odbora održe, sljedeći dan se šalje prijedlog zapisnika sa te sjednice svim članovima Upravnog odbora, i u roku od 72 sata članovi UO treba da se izjasne da li je taj zapisnik u redu ili nije. Tek kad se potvrdi od strane svih članova, onda se taj zapisnik usvaja i praktično primjenjuje u praksi. Nakon slanja prijedloga tog zapisnika, pet članova UO, četiri člana iz RS HB i jedan član iz rukometnog saveza kantona su se izjasnili protiv sadržaja tog zapisnika i to u ovom dijelu, gdje je donesen taj zaključak za kalendar. Druga je primjedba bila za odluku vezano za ponavljanje utakmice Krivaja – Vogošća. Uprkos svemu tome, činjenici da zapisnik nije usvojen zbog tih primjedbi, uprkos tome da se više od pola lige pismeno izjasnilo da im ne odgovara ta promjena kalendara, komesar takmičenja uporno gura isti taj kalendar koji nema nikakvog legitimiteta. Vrhunac svega je da se 5. novembra, pošto su se klubovi žalili na to da nema odluke, dan prije odigravanja kola, on dostavlja dokument na kojem piše da je odluka. Piše da je napisana i potpisana 29. oktobra, a potpisana je od predsjednika Rukometnog saveza BiH Nedima Musića koji nikako nije bio na sjednici. Potpisana je i od potpredsjednika RS BiH Vladimira Brankovića, a nije potpisana niti je poslata na potpis drugom potrpedsjedniku, gospodinu Slobodanu Zadri, koji je vodio tu sjednicu na kojoj su se donosile te odluke. Iz dugogodišnje prakse rada Upravnog odbora zna se da sve odluke treba da potpišu predsjednik i dva potpredsjednika. Uprkos svim tim nedostacima i promašajima, da tako kažem, komesar takmičenja nastavlja sa svojim prisilnim provođenjem kalendara koja jednostavno nije mogla da bude prihvaćena što se tiče ova tri kluba (Grude, Zrinjski i Izviđač, op.a.) i mi smo nastavili da zakazujemo utakmice prema kalendaru koji je bio na snazi i koji je jedini validan. Posljedično tome stigle su sve kazne koje se dešavaju."

Prema riječima Zorana Trlina, pojedinci žele da Premijer ligu BiH oslobode klubova koji dolaze iz Rukometnog saveza Herceg-Bosne.

"Vjerovatno su u pitanju nada i želja da će na taj način poneki trofej otići u neki drugi dio Bosne i Hercegovine. Kako stiže koji bilten, mi se žalimo po utvrđenoj proceduri. Mislim da je otišla prva tužba, Zrinjski je prvi tužio sudu Rukometni savez Bosne i Hercegovine i odgovorne obaveze, ali i pokrenuo krivični postupak. Isto tako će raditi i Grude i Izviđač, tu nema nikakve dileme. Ovo je jedan, ne znam kako bih rekao, kontinuitet događaja, gdje u poslednjih 12-13 godina svake 2-3 godine se pojavi neko, po jedna osoba, koja donese nekakve mjere i bolesne amibicije u ženski rukomet. Dođe sa ciljem da ostvari neke rezultate za koje objektivno nema drugih uslova osim pokušaja neke sile. To se dešava svake 2-3 godine, ali uglavnom su svi ti slučajevi završili na način da su neki klubovi u drugim i nižim rangovima, neki su potpuno nestali ili su ugašeni, a vodili su ih isti takvi ljudi. Neki se još uvijek bave takvim stvarima, ali su rezultati neuporedivo manji od onih koje su obećavali. Međutim, nažalost, sredstva se ne biraju."

Tri kluba iz Rukometnog saveza HB već su, naglavaša Trlin, poslala zajednički dopis prema Evropskoj rukometnoj federaciji.

"Poslat je zajednički dopis sva tri kluba prema Evropskoj rukometnoj federaciji. Naravno, u kopiju je stavljen i Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Mi ne radimo ništa iza leđa, da tako kažem. Obavještena je Evropska rukometna federacija, svi pravni postupci i mjere koje postoje biće iskorišteni od sva tri kluba i mi smo sigurni, uvjereni sto posto, da ćemo istrajati u tome. Najveća žrtva u svemu ovome je rukomet jer ne postoji želudac koji može to da svari, da zbog nečije obaveze, jednog čovjeka ili pojedinca, bez obzira kakva bila i čija je, bude pomjeren kalendar devet klubova cijele jedne lige na državnom nivou. To je nezapamćen slučaj u svijetu sporta. Ako je Dan mrtvih, ako su Svi sveti, klub ne može da zakaže utakmicu, a on je izbačen zbog toga. To je strašno", kaže Trlin i dodaje:

"Sadašnjim odlukama, za nas je sezona stopirana. Očigledno je da postoje ideje i želje, ja ne to drugačije da protumačim, da se liga nastavi sa šest klubova. Ne znam kome je to u interesu, ali znamo svi zbog čega, rekao sam vam već u jednom dijelu. Vjerovatno zbog toga što neke titule prvaka ili pobjednika Kupa BiH moraju da dođu i u neke druge dijelove Bosne i Hercegovine, pa je najlakše da se sklone ova tri kluba. Međutim, kakve to veze ima sa sportom i rukometom ima, to neka prosudi svako ko išta zna i ko vodi računa o rukometu. Očigledno je da je interes jednog pojedinca, ili nekoliko njih, nadvladao daleko rukomet, sport i sportske ciljeve."

Izvor: Screenshot

Stavove Zorana Trlina dijeli i Ivan Kolobarić, prvi čovjek Zrinjskog.

"Gospoda su na insistiranje Emira Dautovića pokrenula izmjenu kalendara. Na neradne dane, na vjerske praznike, tražili su od nas da igramo u srijedu. Mi smo se zajedno sa još četiri kluba izjasnili da nam ne odgovata taj kalendar. Gospoda su nas jednostavno natjerala da igramo, mi to nismo mogli da prihvatimo, nismo mogli da organizujemo utakmicu u tom periodu. Oni su od nas tražili da idemo u Zavidoviće, mi nismo otišli i to je to. Sad će se liga igrati sa šest klubova, tako da ne znam očekivati... Nije dobro za rukomet, pogotovo nije dobro za ženski rukomet, pogotovo nije bilo potrebe da se igra u srijedu jer su sve te djevojčice u školi ili na fakultetima. Bilo je dovoljno vremena, ne razumijem. Najveća je šteta za rukomet i to je sav moj komentar", istakao je Kolobarić za MONDO, potvrdivši informacije o slanju tužbe i dopisa prema evropskoj kući rukometa.

"Apsolutno je jasno kakve se odluke donose. Ovdje je došlo do grubog kršenja statuta i propozicija. Jednostavno, ne možete da pošaljete odluku petog da se utakmica igra šestog. To ljudi iz EHF-a dobro razumiju. Nije njihovo doduše da se miješaju u unutrašnje stvari Saveza, ali su jako dobro upoznati sa situacijom i imaju elemente kojim mogu da koriguju neke stvari. Naravno, ovo je proizvelo velike štete, prije svega našem klubu. Imamo obaveze prema igračicama, prema sponzorima koje moramo da ispoštujemo i ako ne igramo, to već sve pada u vodu. Klub se držao kalendara koji je usvojen. Sve druge priče i tvrdnje, od komesara i pojedinih članova Upravnog odbora, nisu tačne. Te su informacije bile iznošene pogrešno Upravnom odboru, generalni sekretar Nedim Arnautović je poslao pismo članovima Upravnog odbora i rekao da nisu ispoštovane procedure, da nisu iznešene prave informacije i tražilo se da se ponovo o tome izjasni. Četiri člana Upravnog odbora iz reda Herceg-Bosne su dali prijedlog, Arnautović je tražio da se taj prijedlog usvoji, ali ovi su se oglušili. I komesar, ako je imao pet klubova kojima to ne odgovara, nije trebalo to da provodi, a odluke koje su donesene tada ne postoje", istakao je Kolobarić.

Direktor Izviđača Nikica Šiljeg opisao je kompletnu situaciju kao "mučnu, nepotrebnu i apsurdnu".

"Došli smo u jednu lošu poziciju, svi skupa. Donesena je jedna odluka, ne znam ni kako je nazvati, prelomljena preko koljena, najblaže rečeno, da neko nekome pokaže snagu, moć, mišiće da pokaže. Mislim da je bilo nepotrebno i da je moglo sve na drugačiji, ljudski način da se dogovori. Kad se gleda formalno pravno, na temelju svih akata na kojima se Savez zasniva, ta odluka je nelegalna.Nisu je sva trojica člana Predsjedništva Saveza potpisala, kako onda može da bude valjana i kako može da se primjenjuje? Jedna utakmica se pomjera zbog potrebe jednog čovjeka, OK, potreba je, dozvolićemo. Zar mora cijelo kolo da se odgodi, zar se mora igrati srijedom zbog toliko cura koje idu u školu, rade...? Zar nije smiješna liga od šest članova? Kako dalje?", rekao je Šiljeg za MONDO.

Izvor: Screenshot

Rukometašice kluba na čijem je čelu nisu se 24. novembra pojavile u Banjaluci, u dvorani Centar, gdje je trebalo da igraju protiv Borca. Šiljeg, međutim, podvlači da nije trebalo da dođu jer su se držali rasporeda po kojem je trebalo da doputuju 30. novembra.

"Sljedeći vikend je trebalo da dođemo. I sve bi bilo u redu. Kad se već došlo do toga, sad se postavlja pitanje, zašto su dvojica preglasavali trećeg? Jesmo li dirnuli konstitutivnost Saveza? Jesmo li narušili međusobne odnose? Kamo to vodi? Jesmo li se dogovorili da ćemo biti ravnopravni, zadovoljavati princip rotacije i konsenzusom donositi odluke? Znali smo mi koji je rizik, ali smo spremni da ne popustimo jer su u pitanju principi koji su važniji od nekoliko utakmica", riječi su Šiljega.

Član Upravnog odbora Emir Dautović, kojeg su klubovi koji pripadaju Rukometnog saveza Herceg-Bosne označili kao "krivca" za cjelokupnu situaciju, za MONDO podvlači da je ovo prvi put da neko iz UO RS BiH daje izjavu po ovom pitanju.

Kako kaže, ništa u kalendaru nije promijenjeno dodatno, već bi se jedno kolo odigralo 6. novembra, a onda bi se liga nastavila po rasporedu koji je usvojen prije početka takmičarske godine.

"Najvažnija stvar u svemu ovome jeste da su sve odluke donesene u skladu sa Statutom RS BiH, pravilnicima i da su jednoglasno donesene na Upravnom odboru, osim odluke o poništenju utakmice Krivaja – Vogošća. Međutim, i ta odluka je donesena shodno važećem broju ruku koliko je bilo na samoj sjednici. Ne vidim tu apsolutno ništa sporno. Upravni odbor je taj koji ima pravo da pomjera i kalendare takmičenja i sve. Uporno želi da se predstavi kako smo mi promijenili nešto. Mi nismo promijenili ništa, mi smo samo izglasali jednoglasno, opet kažem jednoglasno, da se kolo koje je bilo odgođeno zbog poplava igra u srijedu i nastavi se po propozicijama i kalendaru koji su usvojeni na početku sezone. Ništa se nije promijenilo, Grude je trebalo da budu slobodne kako je bilo planirano i po starom kalendaru. Raspored bi išao onako kako je usvojen na samom početku. Samo je ta jedna srijeda njima bila sporna. Ne znam zašto jer je predstavnik hrvatskog naroda koji je bio na Upravnom odboru pitao 'Kako ovo utiče na Grude?' Kad smo rekli svi da su Grude to kolo slobodne, onda su rekli 'Nema problema' i glasalo se za tu odluku. I sad odjednom problem, ne znam šta i kome i šta se htjelo postići ovim. Žao mi je što takvi ljudi uopšteno postoje u sportu", navodi Dautović za MONDO, dodavši:

Izvor: Screenshot

"Ne vidim tako šta je ovdje problem, osim da se problem sa utakmice muške lige, odnosno utakmice iz Zavidovića, prebaci na ženski rukomet, kako bi se pričalo o ženskom rukometu, a ne o problemu koji je napravljen i propustu gdje nam se cijela rukometna Evropa smije, zbog stvari koje nije uradio komesar muške Premijer lige. To se sad pokušava prebaciti na ženski rukomet. Nažalost, neki ljudi su nasjeli na neke priče, uradili su šta su uradili. Meni je žao najviše tih igračica, pogotovo jer se radi o ženskom sportu koji je ionako u teškoj situaciji. Žao mi je tih djevojaka koje neće igrati dalje. Šta će se dalje dešavati, kako će dalje ići proces... Ja podržavam rad komesara, on radi po propozicijama. Mi ćemo završiti prvenstvo po propozicijama, bilo to šest klubova ili pet, mi moramo da završimo prvenstvo. Sad je jedina naredna institucija pravosuđe, pa svako ima pravo da traži svoja prava sudskim sporovima", zaključuje Dautović.

Mnogo toga o ovoj temi imao je da kaže Nedim Musić, trenutno prvi čovjek bh. kuće rukometa i predsjednik MRK Gračanica.

"Ja toj sjednici Upravnog odbora nisam prisustvovao, bio sam na službenom putu u Novom Sadu, ali sam dao svoju punomoć Kenanu Magodi koji je bio prisutan. Jedan od članova Upravnog odbora dao je prijedlog da se izmijeni kalendar takmičenja, odnosno da se umjesto za vikend igra kolo u srijedu. Upravni odbor je jednoglasno, sa 11 glasova za, donio odluku o promjeni kalendara, što je u mandatu Upravnog odbora, dakle on može da promijeni kalendar takmičenja, ima pravo da se to uradi. Nakon što je donesena odluka, sročen zapisnik i sve ostalo, kroz par dana određenim klubovima se nije svidjela ta promjena i ima pravo neki klub da negoduje jer svi mi više volimo da igramo vikendom nego srijedom. I tu nije ništa sporno, da se tu nekom nešto ne sviđa", rekao nam je Musić, istakavši:

"Evo, reći ću vam, kad smo mi (RK Gračanica, op.a.) igrali Evropu, sa Vogošćom smo dogovorili da utakmicu šestog kola igramo između naše dvije evropske utakmice. Međutim, komesar nam je rekao 'Ne možete igrati utakmicu šestog kola, prvo morate igrati utakmicu petog kola sa Leotarom, pa tek onda šestog'. Nama se to nije svidjelo, ali slušamo komesara koji ima pravo to da uradi. Pojedinim klubovima iz ženske Premijer lige se nije svidjela ta promjena i odbili su da igraju utakmice u zakazanom periodu. Komesar je radio svoj posao, zakazivao utakmice po kalendaru kojeg je jednoglasno, ponavljam jednoglasno, usvojio Upravni odbor. Onda je tu čitava stvar počela da se politizuje, ja sam pokušao određenim mejlom da to smirim. Pazite, mi sad kad bismo tražili konsenzus u svim odlukama kako ćemo, šta ćemo, gdje ćemo, ne bismo se nikad dogovorili. Uvijek bi neki klub imao želju što je to ovako, što to nije onako. Upravni odbor je donio odluku, tu odluku nisu određeni klubovi ispoštovali, komesar radi svoj posao i ne vidim tu nikakav problem."

Kako kaže Musić, postoje audio zapisi čitave sjednice, tako da sve što je sporno može vrlo lako da se provjeri.

"Čitava diskusija je snimljena, dato na glasanje, donesena odluka. Ja ponavljam, nisam bio na tom sastanku, ali znam šta mi je rečeno, šta mi je prenešeno i šta je unešeno u zapisnik. Prema tome, to je bila odluka. Sad je ispalo da je članu Upravnog odbora Dautović, koji je u Cazinu bio domaćin reprezentaciji BiH sad kad je igrala kvalifikacionu utakmicu protiv Grčke, pogodovalo da taj vikend bude gore uz reprezentaciju. Da ne ulazimo sad u razloge zbog čega je i kako je, trebalo je na Upravnom odboru da se reaguje i kaže 'OK, ako Dautoviću odgovara, neka on igra u srijedu, napravićemo izuzetak'. Međutim, niko nije postavio pitanje, 11 ruku se diglo i za mene je to završena stvar kad se donese odluka. Ne može odluka do podne da vrijedi, od podne da ne vrijedi. Moj stav je takav, a uvijek sam za kompromis, dogovor ili bilo šta. Međutim, ovo je bilo tjeranje inata, da drugačije ne kažem. Sad se to politizuje, sad je neko ugrožen, isto kao da je Emir Dautović sam donio odluku. Nisu sve odluke Upravnog odbora ni minulih godina ni ove godine bile najidealnije, da se svi složimo sa tim. Međutim, evo donešena odluka, šta sad da radimo? Svi ti klubovi su mogli i imali su kad da igraju, ali eto sad je napravljena čitava afera, čitav slučaj koji će otići možda i do EHF-a", kaže Musić, nastavivši:

Izvor: Youtube/fahrudin kurtović/screenshot

"Ja bih volio, na kraju krajeva, da se EHF u ovo sve umiješa i da poreda jer je ovo jedna 'luđačka košulja' gdje radi ko šta stigne. Jednostavno, ljudi rade protiv rukometa, protiv svega i to je tako. Nemam ništa protiv da dođe neko mjerodavan, da nam skroji pravdu, ako treba tako. Volio bih da se ljudi uključe, pa neka oni vide šta i kako, je li neko ugrožen ili nije ili su to jednostavno gluposti. Pazite, neko je donio nekakvu odluku sa kojom se ja ne slažem, ali za mene je obavezujuća. I ja vodim klub, i nije mi svaka odluka draga, ali je poštujem. Već sam vam rekao primjer i slučaj našeg kluba, komesar je rekao da ne može, šta da radimo... Šta sad treba, da se isključim iz takmičenja zato što ne mogu da odigram kad ja hoću?"

Kao i predsjednik Zrinjskog Kolobarić, tako i Musić vjeruje da se evropska kuća rukometa neće upuštati u interne stvari bh. Saveza.

"Ne mogu oni parcijalno da se bave jednim problemom tako što je neko napisao mejl i svoje viđenje. Neka dođu, na kraju krajeva, pitaćemo i te ljude iz EHF-a: kad oni donesu odluku, da li mi imamo pravo da je ne poštujemo ako smo članica EHF-a? Da li članice EHF-a mogu da ne poštuju nešto što donese Upravni odbor EHF ili ko već donosi? Ljudi kad kažu sertifikat se plaća toliko, šta sad mi treba da ne plaćamo, mi se naljutili, ne plaćamo, puno nam para? Ili ti odrede grupu, igra se datum taj i taj, kvalifikacije se igraju, igra se 12. i 15. marta, srijeda pada 15. mart i mi sad kažemo kao reprezentacija 'Nama se ne igra tu srijedu, mi bismo igrali neki drugi dan'? Nije ovo emisija 'Želje i pozdravi'. Donesena je odluka, niko nikoga nije držao za ruku pa mu dizao ruku. Sam si donio odluku i poštuj je. Čuj klubovi neće... Sa puno stvari se ni ja možda ne slažem, ali postoje odluke koje moraju da se poštuju kad se donesu. Ako budemo ispunjavali želje klubova, nećemo ni dokle doći."

Ističe prvi čovjek bh. rukometa da su prije posljednjeg vikenda neke stvari mogle da se preveniraju.

"Čak je komesar tražio od klubova 'Hajde napišite razlog da niste stigli, da niste mogli'. Oni nisu htjeli, oni samo neće da igraju po novom kalendaru i to je jednostavno isključivo. Ako nije po njihovom, onda je prekid prvenstva, onda se ne igra. Tog ucjenjivanja i zavrtanja ruku je stvarno više dosta, traje to! Znači, ako nije po našem, neće se igrati nikako. Ne možemo tako da funkcionišemo. Ako hoćete, igrajte, ako nećete, nemojte i završena priča. To je što se mene tiče. Da su otišli juče, prekjuče na utakmicu pa da je minus jedna utakmica, minus bod, pa da se sjedne... Ne, oni svoje guraju do kraja. Ako treba da se raspadne sve, neka se raspadne, je li to rješenje? Znači, Upravni odbor nema nikakve ingerencije, ne poštuju se odluke, jedan čovjek koji je napravio svu hajku je iznad Upravnog odbora i on je sad svetinja koju mi svi treba da slušamo. A nije bio na Upravnom odboru, dao je svoj glas drugom i sad pravi od toga i politički skandal i ko zna kakav sve. Jedanaest ozbiljnih ljudi je uzelo slobodan dan, došlo u Sarajevo, vijećalo, sjedilo pet sati na Upravnom odboru te između ostalog donijelo i tu odluku. Šta sad da radimo, da kažemo ne važi jer se nekome ne sviđa promjena kalendara?"

Slikovito je Musić pokušao da objasni svoj stav o klubovima iz RS HB koji su bojkotovali odigravanje utakmica.

"'Vrati mi moju loptu, vrati mi moje krpice! Ako ne bude kako sam ja zamislio, neće se igrati'. Pa dosta više! 'Ne možemo početi prvenstvo jer ne možemo igrati, neće početi federalna liga ako raspored klubova ne bude ovakav ili onakav', pa dosta, brate, više! Ne možemo stalno biti taoci nečega. Ako treba da se ne igra, neće se igrati nikako, ali nećemo tako funkcionisati. Ja treba da se sekiram kako ćemo poslati reprezentaciju na pripreme u decembru i januaru, gdje ćemo igrati sa Gruzijom, ko će naći 100.000 maraka, da li ćemo naći ID broj, da li ćemo riješiti problem sa Obrvanom, a neko će te, da izvinite, zevzečiti i praviti politički problem zato što se, molim te lijepo, njemu ne sviđa kalendar. Ako ti ne sviđa, nemoj igrati i završena priča. Imamo prečih sad problema od ta tri kluba koja ne žele da igraju. Neka se žale EHF-u, pa neka EHF vidi. Po meni je rješenje, ako se išta tu desi, hajde da kompletan Upravni odbor ode. Ja sam spreman da se žrtvujem nakon 25 godina vođenja kluba u Gračanici, da nikad ne uđem u rukometnu dvoranu, samo da ti ljudi odu skupa sa mnom. To nisu sportski radnici, ja ne znam kako ih nazvati", zaključio je Musić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Darko Savić, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH i direktor ŽRK Borac, ističe da se klub na čijem je čelu pridržava propozicija koje su usvojene pred početak sezone.

"Ovaj kalendar po kojem se trenutno igra i koji bojkotuju predstavnici nekih klubova je kalendar koji je usvojen na početku sezone. Ja ne vidim razlog čemu to, zašto smo došli u ovu situaciju. To njihovo je toliko smiješno. Kojim danima je sad Borac igrao fudbal, ponedjeljak, utorak...? Je li sad odgođeno zbog snijega pa će se igrati naknadno? Ovo je seniorska liga, nije omladinska liga. To se zove Premijer liga, ne zove se dječija liga, pa da se igra samo kad djeca ne idu u školu. Ako klub angažuje zaposleno lice ili dijete od 14 godina, taj klub mora da bude svjestan da te igračice nekad ne mogu da ispune sve što taj klub od njih traži", rekao je Savić, nastavivši:

"Mi idemo dalje, mi moramo da radimo dalje, ko ide – ide, ko ne ide... Odluku je donio Upravni odbor jednoglasno, sjednicu je vodio predstavnik Herceg-Bosne, glasao je i predstavnik Izviđača, Grude su bile slobodne tu srijedu. Samo jedan klub, to je Zrinjski, oni da su htjeli da igraju i da su normalni, oni bi zakazali utakmicu 22. kad mogu. Međutim, nisu htjeli ni obavještenje da pošalju, nisu htjeli zamoliti ni za drugi termin, već samo rekli 'Nećemo taj kalendar'. Ovo nije izmjena kalendara, kalendar je jedan jedini koji je usvojen na početku sezone. Ovo je zvanični kalendar, nema drugog. Kad su bile poplave u Jablanici, vanredna situacija, nije moglo da se odigra kolo i rečeno je 'Pomjeramo za sedam dana sve utakmice'. I onda je došao predstavnik iz bošnjačke komponente, da bismo ušli ponovo u kalendar koji je jedini usvojeni, i predložio da se odigra jedna srijeda. Oni su svi prihvatili, i ja sam prihvatio, nije ni meni možda bilo najbolje po volji. Prvenstvo ide dalje, to je najgore. Ide prvenstvo, ali bez njih. Moraju se neke sankcije snositi. Trebalo je da odigraju, pa da se žale. Ne možeš samo reći 'Neću'. Kako su nakon polusezone igrali Krivaja i Grude, nakon svih utakmica, u sezoni 2020-21? Kako je to tad moglo? Kako su tad Grude mogle da traže termin nakon, a sad nisu ni tražili, samo rekli 'Mi nećemo, mi igramo po svom'."

Komesar takmičenja Alija Hasić, koji je neodigrane utakmice registrovao službenim rezultatima i izrekao kazne klubovima koji nisu došli na odigravanje istih, naglašava da ništa nije urađeno mimo odluka RS BiH i propozicija takmičenja.

"Odluka Upravnog odbora je bila da se igra jedna srijeda i da se dalje igra po rasporedu. Međutim, ekipe koje se nisu pojavile te srijede na utakmicama su, normalno, izgubile utakmice službenim rezultatom. Ja sam dobio zvaničnu odluku Rukometnog saveza BiH koju moram da poštujem. Da li je ona validna ili nije, nije moje da ja odlučujem. Ja samo poštujem ono što imam i radim sve po propozicijama. Svaka moja odluka je vezana za propozicije. Ne možemo da kažemo da je neko klubove izbacio, nego su oni svojim postupcima doveli do toga da komesar mora da reaguje. Njihovi su rezultati poništeni i oni dalje neka svoja prava traže. Ja sam spreman kao komesar sutra, ako se donese druga odluka, da vratim sve ponovo. Radi interesa sporta, to bi bilo dobro, međutim mislim da su oni pogriješili što nisu ispoštovali odluku. Ja sam tu najmanje kriv. Ako piše tamo da je ta odluka donesena jednoglasno, ne znam onda u čemu je problem. U komesaru sigurno nije. Mi ćemo, vjerovatno, ligu nastaviti sa šest klubova, što je sramota za rukomet u Bosni i Hercegovini, a pogotovo za ženski rukomet, gdje svakako nemamo dovoljno ekipa, a još se i to dešava", ističe Hasić, koji naglašava da planirani plej-of, koji bi se igrao nakon 18 kola, nije upitan.

Izvor: Screenshot

"Koliko znam, sve ostalo ostaje na snazi. Plej-of će se sigurno igrati sa pet klubova, a plej-aut neće jer jedna nema sa kim igrati, ta šesta ekipa završava sezonu. Mislim da bi to trebalo tako da bude, ako se ne donese u narednih par dana neki novi zaključak ili nešto novo", zaključio je Alija Hasić.

A kada je riječ o samom takmičenju koje se nastavlja predstojećeg vikenda, jesenja polusezona bi se završila po nikad viđenom formatu.

U svakom od posljednja tri kola igrala bi se po jedna utakmica!? Tako bi u devetoj rundi međusobno igrali Goražde i Borac, u desetom Borac i Krivaja, a u 11. Krajina i Krivaja.

Nakon toga, planirana je pauza do 15. februara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)