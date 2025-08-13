logo
"Zamišljao sam ovo malo drugačije": Hamad Međedović u "patikama" Novaka Đokovića

"Zamišljao sam ovo malo drugačije": Hamad Međedović u "patikama" Novaka Đokovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Hamad Međedović osjetio "moć" Karlosa Alkaraza.

Hamad Međedović izgubio od Karlosa Alkaraza u Sinsinatiju Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović nije imao sreće. U trećem kolu Sinsinatija "naletio" je na drugog tenisera svijeta Karlosa Alkaraza i poklekao poslije borbe u dva seta sa 6:4, 6:4. Igrač iz Novog Pazara je prvi put osjetio moć Španca i bio je impresioniran njegovom "eksplozivnošću".

Veliki problem mu je pravila vrućina, čak je u jednom momentu zatražio medicinski tajm-aut.

"Nije bilo lako igrati po ovoj vrućini i snaći se na terenu protiv ovakvog igrača. Imao sam veliku želju da ga pobijedim, mislio sam da sam u veoma dobrom ritmu, ali nisam se osjećao kao prethodnih dana kada sam izašao na teren. Bio sam malo stegnut, ali svakako jedno lijepo iskustvo", rekao je Hamad koji je projektovan za 64. poziciju na ATP listi.

Imao je šansu u 7. gemu prvog seta, ali je Alkaraz pronašao prave udarce u odlučujućim momentima. "Bio je vrlo tvrd gem, mnogo izjednačenja i prednosti, brejk i gem lopti. Razočaran sam servisom, nije funkcionisao kao u prošlim mečevima i imao sam mnogo propusta. To je moje veliko oružje i moram bolje da ga koristim, posebno protiv rivala kao što je Alkaras. Ako ništa, bilo je blizu", istakao je Međedović.

Vjeruje da može da mu parira, ali u Sinsinatiju nije imao svoj dan, a kao važan faktor je istakao manjak treninga na tvrdoj podlozi.

"O njemu ne mora puno da se govori, nevjerovatan je igrač. Drago mi je što sam igrao s njim i vidio kako to izgleda, zamišljao sam sve malo drugačije. Ovo je jedno veliko iskustvo za mene, daje mi veliki podstrek da radim i napredujem. Vjerujem da mogu da mu pariram, možda u nešto drugačijim okolnostima. Centralni teren je bio prebrz, i teniseri sa kojima sam pričao žale se da su tereni različiti. Meni bi to trebalo da odgovara, ali nisam trenirao tu i nisam stigao da se priviknem."

Međedović je zadovoljan početkom sezone na betonu, a na račun Alkaraza je nanizao još komplimenata.

"Nevjerovatno je eksplozivan, mislim da nikada nisam igrao sa nekim ko posjeduje takvu brzinu i igru u odbrani. Vrlo dobro krije gdje će da odservira, to me je iznenadilo i nisam se osjećao prijatno na riternu. Kada sam napravio brejk u drugom setu osjetio sam da je ranjiv, nije ni on danas u potpunosti bio na svom nivou. Sve u svemu, zadovoljan sam današnjim iskustvom i čitavim turnirom, ali ne i svojom posljednjom partijom. S obzirom na to da mi je ovo bio prvi turnir poslije Vimbldona, dobar početak američke turneje na betonu."

