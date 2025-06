Međedović u četvrtfinalu: Hamad se mučio, pa poslije dva i po sata savladao Rusa

Hamad Međedović je u četvrtfinalu turnira na Majorci.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorci, nakon što je poslije tri seta bio bolji od Rusa Romana Safiulina 2:1 (6:4, 3:6, 7:6). U sljedećem kolu Međedović će na teren u četvrtak, a igraće protiv boljeg iz meča Artur Rinderkneš - Feliks Ožea-Alijasima.

Za razliku od prethodnog meča u kojem je Međedović lako došao do trijumfa, u ovom susretu Hamad se na terenu zadržao skoro dva i po sata. Meč je krenuo ujednačeno, a Rus je u ranoj fazi došao i do brejk prilike koju nije uspio da iskoristi, već je Hamad izjednačio (2:2). Igrao se tako gem za gem u nastavku, dvije do 4:4, kad je Međedović, u jednom nešto dužem gemu, došao do brejka. Imao je Rus tri puta priliku da sačuva servis, a onda je četvrta lopta išla u korist Hamada za vođstvo do 5:4.

Uspio je Međedović u još dužem gemu od prethodnog da sačuva servis. Safiulin je imao tri brejk lopte, a Međedović za to vrijeme jednu -koju nije iskoristio. Uslijedila je nova prilika, a onda je momak iz Novog Pazara zablistao i poveo u setovima. Naredni set trajao je znatno kraće, svega 36 minuta, a u njemu je dominirao Rus, ponovo se igrao gem za gem, a onda je uspio da dođe do važnog brejka od 5:3, pa mu je bilo neophodno da samo sačuva svoj servis, što je i učinio.

Nagovijestilo je ovo izjednačenje uzbudljivu završnicu - i gledali smo je. Nije bilo mnogo prilika da neki od igrača dođu do brejka, pošto je Međedović imao dvije brejk prilike u jednom od gemova, dok je Rus imao svega jednu šansu. Na kraju, pobjednik je odlučen u taj-brejku, koji me Hamad bolje započeo, a rani mini-brejk omogućio mu je da naravi razliku zahvaljujući kojoj se plasirao u četvrtfinale.