Teniser kojem je Novak idol "utihnuo" pred Hamadom: Međedović razbio Indijca i prošao dalje

Namad Međedović pobijedio je Nišaša Basavaredija na turniru koji se održava na Majorci.

Izvor: MN PRESS

Hamad Međedović bio je sjajan u prvom meču na ATP250 na Majorci. Predstavnik Srbije je na turniru u Španiji bio bolji od Nišaša Basaveredija, 99. igrača svijeta, nakon što je ubedljivo slavio 2:0 (6:0, 6:4). Tako je teniser koji je na Australijan openu istakao da mu je Novak Đoković idol, završio takmičenje na ovom tuniru.

Hamad Međedović oporavio se od poraza u Parizu i Londonu, pa je na Majorku stigao spreman, pošto u prvom meču na turniru upisao pobjedu nad momkom za kojeg tvrde da je "veliki potencijal tenisa". Hamad je na startu meča došao do brejka, a onda poslije toga do još jednog za velikih 4:0. Ipak, nije borba bila tako laka kako rezultat svjedoči, pošto se pri svakom poenu vodila velika i ujednačena bitka.

Pružio je Amerikanac indijskog porijekla nešto veći otpor u drugom setu, igrao se gem za gem, skoro do kraja seta. Imao je Međedović priliku da dođe do brejka sredinom seta, ali je Basavaredi uspio sačuva servis, ali nije uspio i da izjednači u setovima. Na samom kraju, Amerikanac je posustao - ponovo je bilo ujednačeno, a onda je Međedović došao do prednosti i prve meč lopte koju je odmah iskoristio.

Susret je trajao nešto više od sat vremena, a Međedović je pokazao svoju dominantnu igru, pa će ga u sljedećem kolu čekati Roman Safiulin, 75. igrač svijeta. Njihov susret je na programu u utorak od 12 sati. Rus je do meča sa Hamadom stigao nakon što je izbacio Francuza Aleksa Milera 2:0 (7:6, 7:5).