Hamad Međedović eliminisan na Rolan Garosu: Jedva stajao na nogama, a odbio da se preda

Hamad Međedović zastao u trećem kolu Rolan Garosa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Hamad Međedović poražen je u trećem kolu Rolan Garosa od Nijemca Danijela Arnaldija 3:1 (4:6, 6:3, 6:3, 6:2). Srpski teniser je uspio da osvoji prvi set, ali nakon toga njegov ritam igre u potpunosti je pao, što se odrazilo i na rezultat. Neke od grešaka koje nisu karakteristične za Hamada, dešavale su se u ovom susretu, pa je bolje plasirani teniser obezbijedio dalju fazu takmičenja.

Hamad Međedović dobro je startovao, ali je već pri rezultatu 2:1 zatražio ljekarsku pomoć. Srpski teniser nije se osjećao dobro, ali se činilo da će poslije medicinskog tajm-auta biti bolje - i bilo je. Najprije je Arnaldi došao do brejka, ali je Hamad uspio da preokrene, sačuvao je svoj servis za smanjenje zaostataka (4:3), a onda je došao i do brejka za izjednačenje. Vezao je još dva gema, pa se činilo da srpski teniser može do velikog uspjeha u Parizu.

Međutim, Hamad je u narednim setovima izgledao vrlo loše - iscrpljeno. Često se hladio peškirima sa ledom, što je značilo da mu temperatura na Rolan Garosu nikako ne prija. Arnaldi je lako dolazio do brejk prilika, dok se nešto veća borba vodila na njegovim servisima...

I u trećem setu Arnaldi je bio dominantniji igrač, došao je do brejka u ranoj fazi meča i poveo 3:0, pa je samo ostalo da rutinski povede 2:1 u setovima što je i učinio. U posljednjem setu Hamad gotovo da nije dolazio do prilika, u potpunosti je posustao...

Arnaldi je ponovo upisao rani brejk, a onda vezao i još jedan za velikih 4:1, što mu je omogućilo da lako dođe do plasmana u četvrto kolo Rolan Garosa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)