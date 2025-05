"Čula sam šta je Sabalenka rekla za mene": Olga zna šta joj fali za vrh, spomenula i Oblakov poseban poklon

Olga Danilović pričala je sa srpskim novinarima posle poraza od Arine Sabalenke. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Olga Danilović nije uspjela da napravi senzaciju na Rolan Garosu. Ispala je u trećem kolu od najbolje na svijetu, Arina Sabalenka bila je prejaka za srpsku predstavnicu. Uprkos svemu tome, ona je zadovoljna prikazanim, posebno jer je imala priliku da igra na stadionu "Filip Šatrije".

"Bio je lijep momenat za moju karijeru, prvi put igram protiv prve na svijetu na tako velikom stadionu. Novost za mene. Imala sam dobar meč. Nije otišao meč u mom smjeru", rekla je Olga u obaveznom dijelu na engleskom jeziku.

Potom je krenuo deo konferencije za srpske medije i tada je i srpskim novinarima objasnila kako je sve to za nju izgledalo na meču sa Arinom.

"Kako bih rekla, nije lako izaći na takav teren sa brojem jedan, trebalo mi je malo vremena da se naviknem na brzinu njene lopte, krenula sam sa 5:0 za 17 minuta, pogledala sam u semafor i pomislila 'Bože', znala sam da će mi biti potrebno više vremena da se naviknem. Ona je krenula perfektno, sa razlogom je najbolja na svijetu, toliko je dobro krenula, da mi nije dala prostora da udahnem. Stisla me od početka. Imala sam par gemova za kojima možda mogu da žalim, ali to su tolike sitnice i toliko malo, da tražim dlaku u jajetu."

Svjesna je i Olga da je njena rivalka bila mnogo bolja i da jednostavno nije mogla da nađe rješenje za igru protiv prve igračice svijeta.

"Trigla sam se i na 5:0, nisam bila u stilu 'ja ne mogu', nego sam pokušala sve. U drugom setu smo bile tu, servis me je zezao, jer me ona pritiskala, tražila sam više. Ponosna sam na sebe što sam izašla na takav meč, probala sam što sam mogla. Igra nevjerovatno, njena lopta je teška, pritiska, ima samopouzdanje, ona odmah napada, čim osjeti da loptica nije duboka ili prejaka, odmah ide po viner i to se osjećalo. Volim kako ona igra, htjela sam da vidim gdje je moja igra protiv najbolje na svijetu."

Upitana je zatim i šta je rekla sebi kada je na semaforu bilo 5:0 za Sabalenku.

"Ima nekih mečeva gdje dobiješ 6:1, 6:1, ali meč ima puno oscilacija, ja sam pala već na startu, ona je krenula kao najbolja na svijetu. Nikada sebi ne bih dopustila da potonem, govorila sam da idem poen po poen, promašila je ritern, dobila sam gem, u tenisu se brzo mijenja. Moraš da budeš perfektna da bi vodila protiv nje. Nisam se puno opterećivala, šta da radim i koliko. Rekla sam sebi okej, uzmi više vremena, kreni. Navikla sam se, veliki je stadion, od terena 6 na kom sam igrala, da dođeš do ovoga gdje ne vidiš ljude koliki je stadion..."

"Čula sam šta je rekla o meni"

Koliko cijeni i poštuje Arinu najbolje govore pohvale koje je rekla o njoj. Obožava njen stil igre i način na koji Bjeloruskinja i igra i kako se ponaša.

"Ja je poznajem dugo, igrale smo u Madridu u kvalifikacijama, ona je jako divna djevojka. Ne poznajem je ne znam koliko, nismo ne znam kakve drugarice, imam ogroman respekt prema njoj. Jako je dobro vidjeti nekoga ko je najbolji na svijetu i ko je normalan, a ona je baš to. Način na koji igra i na koji se bori je meni primjer. Ona je neko ko je pravi borac i nikada ne odustaje. Van terena volim njen stil i kako prezentuje sebe, što na umu to na drumu, takva je. Rekla mi je da na mreži da sam dobro odigrala, ja sam joj rekla da je bila predobra."

Arina je na terenu, pa onda i na konferenciji za medije rekla da "Olga igra sjajno i da može da dođe u top10."

"Vidjela sam šta je rekla za moju igru, lijepo je to čuti. Na taj način na koji oni vide da se taj trud i rad isplate, to je lijepo čuti"

Uslijedilo je pitanje o tome šta joj fali da napravi još jedan iskorak, da krene ka top 10 svjetskog tenisa, što joj i Sabalenka želi.

"Konstantno pravim iskorake negdje, hajde u 150, hajde ovo. Ja pravim korake, ne pravim iskorake, prošle godina sam bila ovde u četvrtom kolu, da pa kroz kvalifikacije, meni nikada ništa nije falilo. Bogu hvala, zdrava sam i prava sam i uživam na terenu. To je najbitnije, to je taj korak koji pravim, sada sam 30 na svijetu, ne znam da li bih tada rekla to. Korak po korak. Zadovoljna sam kuda moj tenis i kuda ja kao osoba idem, u kom pravcu i to mi je najbitnije, imam divne ljude oko sebe i to mi je najveći temelj koji imam oko sebe."

Kakav prsten nosi oko vrata?

Srpskim novinarima se učinilo da oko vrata ima prsten, što bi moglo da sugeriše na potencijalnu vjeridbu sa Janom Oblakom. Direktno je odgovorila da to nije istina.

"Nije nikakav prsten, odgovorila sam kao da je ne znam šta, dobila sam ogrlicu na pokon od Oblaka. Volim da nosim tako, to su neke male stvarčice, ali volim to. Onda uzmem i tokom meča, kao neka energija, da se sjetim šta god, ali eto, tako to imam, te igračkice."

Za kraj je dobila pitanje o tome gdje ćemo moći da je gledamo prije Vimbldona.

"Gledate me prvo u nedjelju na dublu ovdje. Šalim se malo naravno. U glavnom sam žrijebu Vimbldona, mogu da igram turnire prije Vimbldona, kada su bile kvalifikacije u Hemptonu... Igraću vjerovatno sva tri turnira prije Vimbldona, upala ne upala, to je konstantna agonija. Drugačije ću pristupiti travi", zaključila je Olga Danilović koja je prošla dalje u dublu sa Anastasijom Potapovom i igraće u osmini finala.

