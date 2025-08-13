"U istoriji kluba nije bilo teže": Košarkaški gigant bivše Jugoslavije prolazi kroz najteže dane

Sportski direktor Cibone Marin Rozić govorio o teškoj situaciji u klubu.

KK Cibona se suočava sa najvećom krizom u istoriji kluba. Ispali su iz ABA lige, ne mogu da sastave tim za narednu sezonu, dok su neki jako bitni igrači napustili nekadašnjeg hrvatskog velikana.

Sportski direktor Marin Rozić je u intervjuu za "Večernji" otkrio koliko je situacija zapravo loša. Ivan Rudež je preuzeo Cibonu ovog ljeta, ali teška borba tek predstoji.

"Nikad u istoriji kluba nije bilo teže sastaviti tim, to je realno stanje. Ja sam angažovan relativno kasno, trener Rudež još kasnije, a hrvatskih igrača na tržištu baš i nema. Trenutno se trudimo oko američkih pojačanja na pozicijama 'kombo' beka i visokog igrača", rekao Rozić naglašavajući: Čim igrači čuju da neće igrati ABA ligu 1, dolazi do zaokreta u pregovorima. "Iznenadio sam se koliko tokom pregovora utiče to što ne igramo ABA ligu. Već smo par puta bili blizu nekih Amerikanaca koji bi, kada bi toga postali svjesni, prestali sa nama da razgovaraju. Slično je i s hrvatskim igračima."

Hrvatski igrači takođe napuštaju Cibonu, pa je pa se Ivan Perasović nakon dvije sezone u Zagrebu vratio u Split za koji je igrao na startu karijere.

"Ivan je imao s nama ugovor na još godinu dana. Učinio sam sve da ostane jer to je igrač kog sam ja i doveo i za kojeg vjerujem da nije još dostigao svoj puni potencijal. Ivan je sjajan dečko, a ako neko takav ne želi da bude u našem klubu, dogovorili smo sporazumni raskid ugovora."

Sada će biti više prostora za mlade hrvatske igrače, a ostao je i kapiten Krešimir Radovčić koji će ove jeseni započeti šestu sezonu među "vukovima".

"Zadar ga je zvao, ali on je odlučio da ostane kod nas i zato mu skidam kapu. Moj utisak je da se i na opštem klupskom planu stvari popravljaju i da je pred nama sezona stabilizacije. To će uveliko zavisiti od toga šta će Savez odlučiti po pitanju subvencionisanja klubova koji igraju FIBA takmičenja. Nadam se da su u HKS-u svjesni šta Cibona znači za hrvatsku košarku. Isto tako, nadam se da će Grad Zagreb i nadalje imati sluha i da će ovaj klub tretirati kao klub od gradskog značaja. Jer, Cibona je svojevrsna gradska nematerijalna baština", zaključio je Rozić.