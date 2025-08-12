Spektakularna koreografija Delija preko cijele Marakane!

Navijači Crvene zvezde napravili koreografiju preko svih tribina stadiona "Rajko Mitić"

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Koreografija navijača Crvene zvezde na utakmici protiv Leha bila je napravljena preko cijelog stadiona. Čitava "Marakana" bila je u crvenom i bijelom za jako važan meč ekipe Vladana Milojevića, za plasman u plej-of Lige šampiona i za osigurano mjesto u ligaškoj fazi Lige Evrope

Pogledajte kako je izgledala "Marakana" protiv Leha:

Pogledajte 00:15 koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Delije su prethodnih dana pozivali sve zvezdaše da dođu na "Marakanu" u bijelim i crvenim majicama, zavisno od tribine sa koje prate utakmicu i oni su se odazvali pozivu. Na Sjeveru su navijači u crvenim majicama ispisali samo natpis "Delije".