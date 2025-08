Sudijski ekspert Haris Kaljanac: Borac je oštećen u Mostaru!

Stručni konsultant za suđenje "TV Arena Sport" Haris Kaljanac prokomentarisao je spornu situaciju sa utakmice između Veleža i Borca u drugom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučani smatraju da su oštećeni na stadionu "Rođenih", a sada je to potvrdio i Haris Kaljanac komentarišući detalj kada je igrač Veleža Aldin Mešić startovao na Sandija Ogrineca.

Sarajevski arbitar je pokazao na prekršaj, ali fudbaleru mostarske ekipe nije pokazao ni žuti karton iako je po Kaljančevim riječima ovo bio crveni karton za koji odgovornost snose sudije u VAR sobi Dragan Todić i Admir Musić.

"Ovdje jasno možemo vidjeti da igrač crvenih gazi iznad zgloba, vidimo kako se noga savija. Jako grub start. Ovoga smo se najviše bojali i prošle godine i to sam naglasio da ne želimo gledati ovakve stvari. Glavni sudija je vidio prekršaj, vjerovatno nije vidio gdje je došlo do kontakta. Meni je nerazumljiva VAR soba, koja je morala dati informaciju glavnom sudiji gdje je došlo do kontakta i ovdje je propušteno da se pokaže crveni karton, jer je mogućnost povrede jako velika. Jako neoprezan start i na sreću oba igrača je da nije došlo do neke povrede", rekao je Kaljanac.

Ranije su na društvenim mrežama svoje nezadovoljstvo izrazili Zvjezdan Misimović, prvi čovjek Borca, te potpredsjednik banjalučkog kluba Bogoljub Zeljković, koji su takođe istakli da su crveno-plavi oštećeni u Mostaru.

Miske je objavio spornu situaciju na Instagramu uz emotikon koji simbolizuje crveni karton za ofanzivca Veleža, a Zeljković je uz video snimak konstatovao:

"FK Borac oštećen u Mostaru! Čist crveni karton! Naravno, niko od medija se ne oglašava… Aj Borac", napisao je Zeljković uz snimak prekršaja.

