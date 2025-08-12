logo
Navijači Leha pod pratnjom došli na Marakanu

Autor Dragan Šutvić
0

Pristalice Leha zauzele su svoja mjesta na stadionu "Rajko Mitić" pred meč svog tima protiv Crvene zvezde.

Navijači Leha došli na Marakanu Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Navijači poljskog Leha na stadionu Crvene zvezde pratiće meč iz "kaveza", ograđenog prostora na stadionu "Rajko Mitić" kraj zapadne tribine.

Pogledajte

00:30
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Oni su tokom dana šetali centrom Beograda u velikom broju, policija je nekoliko huligana uhapsila zbog razbijanja stakala kod Trga republike, a onda su se tokom večeri zaputili ka domu Crvene zvezde.

Ne očekuje se da navijači Leha dobiju "neprijateljski" doček na "Marakani". Prošle nedjelje su na meču protiv Zvezde u Poljskoj istakli transparent "Kosovo je Srbija" i sigurno im to navijači Zvezde neće zaboraviti.

Pogledajte navijače Leha u centru Beograda: 

Pogledajte

00:27
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Sa druge strane, očekuje se da "Marakana" bude ispunjena, a Delije su za ovaj meč pripremile koreografiju preko svih tribina.

Tagovi

Leh Poznanj fudbal navijači Liga šampiona FK Crvena zvezda

