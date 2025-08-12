Navijači Leha pod pratnjom došli na Marakanu

Pristalice Leha zauzele su svoja mjesta na stadionu "Rajko Mitić" pred meč svog tima protiv Crvene zvezde.
Navijači poljskog Leha na stadionu Crvene zvezde pratiće meč iz "kaveza", ograđenog prostora na stadionu "Rajko Mitić" kraj zapadne tribine.
Oni su tokom dana šetali centrom Beograda u velikom broju, policija je nekoliko huligana uhapsila zbog razbijanja stakala kod Trga republike, a onda su se tokom večeri zaputili ka domu Crvene zvezde.
Ne očekuje se da navijači Leha dobiju "neprijateljski" doček na "Marakani". Prošle nedjelje su na meču protiv Zvezde u Poljskoj istakli transparent "Kosovo je Srbija" i sigurno im to navijači Zvezde neće zaboraviti.
Pogledajte navijače Leha u centru Beograda:
Sa druge strane, očekuje se da "Marakana" bude ispunjena, a Delije su za ovaj meč pripremile koreografiju preko svih tribina.
