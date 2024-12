"Partizan je moja kuća, ja sam njihov!": Smailagić otkrio kako je bilo vratiti se pred Grobare!

Nekadašnji koašrkaš Partizana Alen Smailagić govorio o crno-bijelima, Trinkijeriju i Žalgirisu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su Žalgiris u 13. kolu Evrolige, a meč u Beogradskoj areni bio je posebno emotivan za trenera Andreu Trinkijerija i centra Alena Smailagića. Italijanski stručnjak svojevremeno je predvodio crno-bijele, dok je povremeni srpski reprezentativac tri godine nosio dres beogradskog kluba.

Alen Smailagić je prije meča dobio poklon od Partizana, a nakon utakmice koju je njegov tim izgubio govorio je o povratku u Beograd. Igrao je pred navijačima Partizana kao njihov rival, što je za njega bila potpuno nova uloga. Ipak, svidio mu se doček u hali koju dobro poznaje.

"Uvijek je lijepo doći nazad kući. Ovo je moja kuća, moji navijači, i ja sam njihov. Nisam igrač koji voli da gubi, malo mi je krivo što smo izgubili. Ali vratiti se ovdje, čuti opet iste pjesme, ništa osim ljubavi. Hvala puno navijačima za ovaj doček. Uživao sam u njihovim pjesmama, osjećao sam se kao kod kuće", rekao je srpski košarkaš za "Sport Klub" nakon utakmice.

Osvrnuo se srpski košarkaš i na dvojicu sjajnih trenera sa kojima radi posljednjih godina. "Željko i Andrea su dva odlična trenera, bog me je pogledao da imam tu privilegiju. Učim mnogo od njih, napredujem iz dana u dan, bolji sam. Radim na sebi, radimo kao tim. Trinkijeri mi je najviše pomogao. Pričamo na srpskom, pričamo o Partizanu svaki, svaki drugi dan. nema tu šta da se kaže. On zna koliko ja volim Partizan. Ja znam koliko on voli Partizan. On mi je pored žene najveća podrška u Kaunasu. To je mnogo veliki plus za mene", rekao je Smailagić.

Kratko je prokomentarisao i meč koji se igrao u Beogradu. "Igram za Žalgiris sada, trudim se da pobijedimo svaku utakmicu. Iako je ovo tim koji volim, odrastao sam uz njega. Igrali smo dobro, ali ovo je Evroliga. Igrači su dobri, svako ima svojih pet minuta, ekipe se smjenjuju u vođstvu. Na početku mi je bilo teško da se uklopim u Žalgirisu jer sam prije toga bio u Partizanu. Saigrači, treneri i cijeli tim su me prihvatili. Osjećam se tamo lijepo, kao i ovdje.

Smailagić ove sezone u dresu Žalgirisa prosječno bilježi 6,8 poena i 3,1 skoka po meču, a do sada je odigrao deset mečeva u Evroligi. Najefikasniji je bio protiv Crvene zvezde kada je postigao 14 poena, dok je dvocifrene učinke imao i na mečevima protiv Baskonije (11) i Monaka (10). Prethodne sezone u Partizanu prosječno je bilježio 5,5 poena i 2,2 skoka, dok je u debitantskoj sezoni u Evroligi u crno-bijelom dresu imao 5,4 poena i dva skoka po meču.

(SportKlub/MONDO)