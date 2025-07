Legenda Andore za MONDO o uspjehu Santa Kolome: Borac još živi u prošloj sezoni...

"Borac je sada kao ranjena zvijer. Ali poznajem Fedea i Santa Koloma sigurno neće ići na to da se brani", kaže za MONDO Ildefons Lima, legendarni reprezentativac Andore i dugogodišnji igrač Santa Kolome.

Fudbaleri banjalučkog Borca loše su otvorili sezonu i na evropskoj premijeri doživjeli težak poraz na svom terenu od Santa Kolome.

Trećeplasirana ekipa prvenstva Andore u četvrtak uveče šokirala je crveno-plave i slavila na Gradskom stadionu u Banjaluci sa 4:1, a trijumf je mogao biti i ubjedljiviji da je ekipa iz male pirinejske države iskoristila sve svoje šanse.

Najveći evropski poraz Borca kod kuće iznenadio je i legendu Andore, Ildefonsa Limu, svjetskog rekordera po dužini staža u nekom nacionalnom timu i fudbalera koji je u svojoj dugoj karijeri četiri sezone nosio dres Santa Kolome.

"Ovo je bilo ogromno iznenađenje. Obično je u tim evropskim mečevima velika razlika između timova iz Andore i njihovih protivnika. Moramo da se prisjetimo da je Borac prošle sezone imao sjajnu sezonu u Evropi, ja lično sam mislio da će to biti laka i ubjedljiva pobjeda za Borac. Ali timovi iz Andore sve bolje igraju u Evropi. Pobjeda Santa Kolome je definitivno najveće iznenađenje ove runde“, rekao je Lima na početku razgovora za MONDO.

Legendarni kapiten reprezentacije Andore istakao je nekoliko razloga za istorijski uspjeh Santa Kolome, odnosno istorijski neuspjeh Borca.



"Mislim da ima više razloga, jedan od njih je da su Santa Koloma i trener Fede (Federiko Besone, op.a.) odlično pripremili utakmicu. Treba istaći i da imaju nekoliko igrača koji su imali dragocjeno međunarodno iskustvo.Ali mislim da je glavni problem Borca bilo to što su igrači razmišljali ’igramo protiv tima iz Andore, biće to lagana pobjeda’. Morate uvijek da igrate maksimalno. Igrao sam dosta utakmica za klubove iz Andore i reprezentaciju i kada protivnici misle da su ekipe iz Andore loše, kada ih potcijene tada imaju jako mnogo problema da dođu do pobjede. Mislim da taj mentalni pristup Borca nije bio dobar. Igrali su protiv ekipe iz Andore, ali morali su da budu fokusirani na meč. Uvijek je tako, makar igrao protiv Čelsija ili PSŽ-a, na terenu je razlika nekako manja. Prošle sezone imali su sjajne utakmice u Evropi i upravo zbog toga trebali su da nauče da respektuju sve protivnike“, istakao je Lima.

Za razliku od prošle sezone kada je Borac „skidao skalpove“ favoritima, sada su crveno-plavi bili u potpuno drugačijoj situaciji.

"Borac je morao da igra fudbal, za razliku od utakmica u kojem je njihov plan trebao da bude da se brane. Ali mislim da je njihov problem u pristupu utakmici. Igrao sam dosta utakmica u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Ligu Evrope, Konferencijsku ligu, znam kakve su ovo utakmice. Santa Koloma je čak mogla da zabije još golova".

Kao ključno ističe pristup dvije ekipe utakmici u Banjaluci.

"U Andori su najvažnije utakmice sezone one koje igraš u Evropi. Siguran sam da su igrači imali dobar pristup. Oni inače u Andori stalno igraju protiv istih protivnika, na istim terenima, jako je teško, a ove utakmice u Evropi su prilika i da uživaju u fudbalu. Santa Koloma je željela da se dokaže, a Borac nekako živi u prošlosti, toj prošloj sezoni. Imali su sjajnu prošlu sezonu, ali fudbal se igra u ovom trenutku, a on pripada Santa Kolomi", istakao je Lima.

Isto tako, sada se i Santa Koloma našla u situaciji na kakvu nije navikla.

"Ovo je sada potpuno neobična situacija za ekipu iz Andore. Obično se želi napraviti neki podnošljiv rezultat u gostima, a onda kod kuće ići na pobjedu. Sada je potpuno drugačije, ostvarili su fantastičnu pobjedu u gostima. Mislim da će se oni ponašati kao da je bilo 0:0 u Banjaluci. Mislim da će igrati isto, ako to uspiju imaju veće šanse od Borca. Očigledno je Borac sada u situaciji ’ranjene zvijeri’, potučeni su, ali žele da pokažu da je ovo bio samo loš dan i da su mnogo bolja ekipa od toga. Borac mora da ide na pobjedu po svaku cijenu. Santa Koloma je odigrala dobar fudbal, ima dobre igrače, neki od njih imaju evropsko iskustvo, mislim da je odnos 65-35 ili 60:40 u koristi Santa Kolome“, rekao je bivši igrač Santa Kolome pred revanš u četvrtak.

Pred duel u Banjaluci trener Santa Kolome je nahvalio ekipu Borca, a onda ju napao presingom i koristio svaku priliku da da gol, napadao i prvi vođstvu 4:0. Nakon utakmice Federiko Besone je nagovijestio da će njegova ekipa morati u revanšu da odbrani ovaj rezultat. Ildefons Lima, međutim, ne vjeruje da će se Santa Koloma odlučiti isključivo za defanzivu.

"Koliko poznajem Fedea, bili smo i saigrači, on će igrati isto. Pokušaće da pobijedi i ovu utakmicu. On je bio u Barseloninoj školi kao klinac, ima takav mentalitet da želi da igra fudbal, sigurno je da neće da ide na to da se brani. Naravno, biće trenutaka tokom utakmice u kojem će morati da se brani, jer će Borac napasti, ali sam pristup Santa Kolome sigurno neće biti defanzivan i željeće da ponove ono što su napravili u Banjaluci", rekao je Lima.

On smatra da klub iz Andore mora da zaboravi na utakmicu u Banjaluci.

"Ovo je jedna od najvećih pobjeda timova iz Andore u evropskim utakmicama, sada imaju mentalnu snagu. Ali ovo je fudbal i moraju da zaborave tu prvu utakmicu i da u revanš uđu sa željom da pobijede, ili bar da dođu do rezultata koji ih vode dalje".

Nakon pobjede Inter Eskaldesa nad Veležom 5:1 prošle godine i sada pobjede Santa Kolome 4:1 postavlja se pitanje da li je ovo bila slučajnost i gdje je zapravo bh. fudbal u odnosu na fudbal u Andori.

"O Bosni ne znam previše da budem iskren, uglavnom sam kroz karijeru pratio reprezentaciju, sa kojom sam igrao nekoliko puta. O ligi ne znam previše, znam samo za rezultate Borca u Evropi prošle godine. Ali nivo lige Andore se diže, imamo sve više igrača koji dolaze iz Španije sa višeg nivoa , tako da je situacija sve bolja. Naravno ipak je riječ o ekipama iz Andore i jasno je da ne možemo da se ravnopravno nosimo sa npr. Englezima, ali možemo sa onim manjim klubovima koji dolaze iz zemalja koje su veće od nas. U prošlim sezonama imali smo dobrih rezultata takođe. Kao što sma rekao svi fudbaleri u Andori jedva čekaju utakmice u Evropi".

Lima je za Santa Kolomu igrao od 2014. do 2018. i upravo je tada ovaj klub postao prva ekipa iz Andore koja se plasirala u drugo kolo evropskih takmičenja. Santa Koloma eliminisala je tada jermenski Banants, današnji Urartu i plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona gdje ju je zaustavio Makabi Tel Aviv.

Po mišljenju Lime, uprkos ovoj gostujućoj pobjedi u Banjaluci, ta pobjeda 2014. je bila možda i značajniji uspjeh, jer je na određen način doprinijela kasnijim uspjesima ekipa iz Andore.

"Santa Koloma, prije svega, sada mora da prođe u naredno kolo. Kada smo mi igrali prije desetak godina pobijedili smo Banants, tadašnjeg prvaka Jermenije, to je bio sjajan trenutak, prije svega što je igralo dosta domaćih igrača. Santa Koloma i sada igra sa trojicom domaćih iu startnih 11 i to je značajno za fudbal u Andori. Eliminacija Borca i prolazak u naredni krug bio bi fantastičan uspjeh, ali možda taj prvi veliki uspjeh je nešto što se možda malo više pamti. Tada smo prošli u naredni krug i možda usadili to razmišljanje da klubovi iz Andore mogu da pobjeđuju u Evropi. To se upravo sada dešava. Prije deset godina to je bilo jako teško, a sada se to dešava, to je važno i nadam se da će Santa Koloma proći Borca, a onda i još možda dva ili tri naredna kola. Momci iz Santa Kolome uživaju u ovom trenutku i čekaju ovaj revanš da dokažu da ono nije bila slučajnost, da imaju kvalitet i pokušaće sigurno da stignu do nove pobjede", zaključio j je Lima na kraju razgovora za MONDO.