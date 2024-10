"Faul 100 odsto, sudije su gledale": Smailagić se oglasio o laktu u lice zbog kojeg su u Zvezdi pobjesnili

Udario je srpski centar Žalgirisa laktom košarkaša Zvezde, a sudije su dosudile prekršaj Kaliniću. Evo šta je Smailagić rekao o tom duelu.

Izvor: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU/ANDREJ CUKIC/Sport klub/Screenshot

Duel košarkaša Žalgirisa Alena Smailagića i košarkaša Crvene zvezde Nikole Kalinića u Kaunasu jedan je od onih koji su izazvali najveću ljutnju crveno-bijelih. Sudije Žozef Bijang, Serhio Silva i Tomaš Travicki procijenile su da je Kalinić u tom okršaju napravio faul, bez obzira na to što je bivši košarkaš Partizana udario laktom u lice lidera Zvezde.

"Odluka je već donesena. Ako je sudija svirao faul, poslije pogledao snimak, onda je faul sto posto", rekao je Smailagić za Meridian sport poslije utakmice.

Sudije su gledale video-snimak te situacije, trener Janis Sferopulos uložio je i Zvezdin "čelendž", ali se odluka nije promijenila i išla je u korist Žalgirisa, kao i sve u završnici meča. Uključujući i očigledan previd zapisničkog stola kada nije vrijeme krenulo u trenutku u kojem je Brajant Danston uhvatio loptu prije šuta za pobjedu.

Izvor: EPA, Georgia Panagopoulou/ANA-MPA

Uprkos svoj tenziji, Smailagić ističe da je između njega i košarkaša Zvezde sve bilo u duhu fer-pleja, kako bi i trebalo da bude.

"Mi smo prijatelji. Ništa nije bilo, niti mi je Nikola nešto rekao. Sudija je donio odluku, išla je u našu korist. Ne znam šta drugo mogu da kažem. Mi smo prijatelji i nastavićemo da pričamo kao drugari. Taj duel ništa ne znači za nas lično, osim što utiče na pobjedu, odnosno poraz", kazao je Smailagić.

U meču protiv Zvezde on je odigrao najbolji meč u sezoni, jer je postigao 14 poena.

"Situacija postaje bolja iz dana u dan. Postajem korisniji, što se i vidi na parketu. Trener i saigrači počinju da mi vjeruju", kazao je bivši košarkaš Golden Stejta i Partizana.

Šta je rekao Kalinić o duelu

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Nikola Kalinić smatrao da je bila očigledna nesportska lična greška i da su sudije Žozef Bijang, Serhio Silva i Tomaš Travicki to morale da dosude.

"U kojoj mjeri je odlučilo utakmicu? Utakmica se završila sa dva poena razlike, mislim da su tri-četiri odluke direktno uticale. Lakat u zube... Kako da doživim kad me neko udari laktom u zube? Umjesto nesportske kao što se svira sada, danas u Evroligi, i našeg posjeda dobijemo koš i bacanje. Dakle to je tri poena za njih, umjesto potencijalnih dva ili četiri ili pet za nas. To je odluka od sedam-osam poena. O čemu dalje pričamo? Poslije Nedović čist alej-up baca za Plavšića, svira se neki faul u napadu. Udarac je u stranu čovjeka, ja nisam vidio nikad u životu da se na taj način odlučuje utakmica. I to je još dva poena... O čemu dalje da pričamo. Tehnička, sve te stvari... Nije moj posao, ali dosta, dokle više, svake godine se ponavlja", rekao je Kalinić u intervjuu za Sport klub.

Bonus video: Pogledajte duel Smailagića i Kalinića

Pogledajte 00:05 Sporna odluka iz Kaunasa 1 Izvor: KK CRVENA ZVEZDA / SPORT KLUB Izvor: KK CRVENA ZVEZDA / SPORT KLUB

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!