"Platimo 1.000.000 evra da nas opet kradu sudije": Kalinić zagrmio poslije poraza Zvezde u Evroligi!

Srpski košarkaš Nikola Kalinić prepun emocija govorio odmah nakon poraza Zvezde od Žalgirisa.

Izvor: Alter Photos / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa (86:84), a o meču odigranom u Kaunasu priča čitava Evropa. Crveno-bijeli su izdali saopštenje o dešavanjima na parketu, oglasio se i prvi čovjek kluba Željko Drčelić, dok je Janis Sferopulos nakon potpisivanja prigovora još tokom utakmice i na konferenciji za medije pokazao nezadovoljstvo.

Na dešavanja u Litvaniji reagovao je i Nikola Kalinić, jedan od najboljih i najiskusnijih igrača u redovima Crvene zvezde. Upravo on je bio glavni akter sukoba koji je izazvao najviše pažnje - kada je umjesto faula u napadu i nesportske greške Alena Smailagića dosuđen faul odbrane. Kalinić je prokomentarisao suđenje, pa i situaciju u kojoj mu je dosuđen faul za dobijen lakat u zube!

"Kakav bi bio osjećaj... Tužni smo, tužan sam, tužni smo, borili smo se. Prvo poluvrijeme možda nismo odigrali najsjajnije, ali mislim da smo u drugom zaslužili pobjedu. Kao i uvijek, sudije svojim odlukama odlučuju utakmice... Ne znam da li to treba više da se ponavlja", rekao je Nikola Kalinić za "Sport Klub" u Kaunasu i dodao: "Ne tražimo da bilo ko sudi nešto za nas, samo da odigramo i vidimo ko je bolji."

Pogledajte 00:05 Žalgiris - Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda

Povratnik u Crvenu zvezdu nastavio je da komentariše detalje sa parketa.

"U kojoj mjeri je odlučilo utakmicu? Utakmica se završila sa dva poena razlike, mislim da su tri-četiri odluke direktno uticale. Lakat u zube... Kako da doživim kad me neko udari laktom u zube? Umjesto nesportske kao što se svira sada, danas u Evroligi, i našeg posjeda, dobijemo koš i bacanje. Dakle to je tri poena za njih, umjesto potencijalnih dva ili četiri ili pet za nas. To je odluka od sedam-osam poena. O čemu dalje pričamo? Poslije Nedović čist alej-up baca za Plavšića, svira se neki faul u napadu. Udarac je u stranu čovjeka, ja nisam vidio nikad u životu da se na taj način odlučuje utakmica. I to je još dva poena... O čemu dalje da pričamo. Tehnička, sve te stvari... Nije moj posao, ali dosta, dokle više, svake godine se ponavlja", rekao je Nikola Kalinić.

Pogledajte 00:05 Žalgiris - Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda

Na samom kraju razgovora srpski košarkaš pomenuo je i finansijski trošak koji srpski klubovi imaju da bi uopšte igrali Evroligu. "Treba da budemo bolji 15 razlike da bismo pobijedili dva. Nije fer. I onda poslije dođemo, platimo milion evra i igramo sljedeće godine da bi nas opet krale sudije", zaključio je Kalinić, vruće glave nakon poraza u Kaunasu.

Podsjećamo, Crvena zvezda je brojnim sudijskim greškama u završnici meča uskraćena za pobjedu protiv Barselone, a slična situacija dogodila se i protiv Žalgirisa u Litvaniji. Zbog toga na društvenim mrežama grme navijači crveno-bijelih, nezadovoljni tretmanom koji klub ima u takmičenju. Slična situacija je i sa Partizanom, koji je uz nekoliko velikih sudijskih grešaka izgubio od Monaka u Beogradu.