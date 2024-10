"Ko to misli, nema pojma o košarci... Skandal!": Nedović pobjesnio zbog sudija u Litvaniji

Nemanja Nedović burno reagovao poslije poraza Crvene zvezde od Žalgirisa u Evroligi.

Nema ko u Crvenoj zvezdi "ne bljuje" vatru poslije poraza od Žalgirisa (86:84) uz more sudijskih grešaka na štetu crveno-bijelih. Prvo je trener Janis Sferopulos uložio žalbu, klub se u međuvremenu oglasio saopštenjem, posebno je ton povisio i predsjednik Upravnog odbora Željko Drčelić, dok su burno reagovali i košarkaši.

Nikola Kalinić je podsjetio na "besmisao davanja milion evra za učešće u Evroligi" gdje se dešavaju ovakve stvari, dok je vruće glave govorio i Nemanja Nedović. Sve što mu je na duši poslije još jednog meča u kom su se pitale i sudije.

"Ja sam sve u fazonu da pustim vrijeme da prođe, da se ohladi glava, da ne pričamo o sudijama, međutim, kada vidim sve klipove, jasno je da su sudije danas uticale na ovaj rezultat i zaista dugo nisam bio akter ovakve utakmice", rekao je Nedović u izjavi za "Sport Klub" i dodao:

"Uz sve greške koje smo pravili i promašena slobodna bacanja, izgubljene lopte, sve to uzimam u obzir, ali jednostavno su neke situacije bile očigledne. Gledam klupu Žalgirisa i vidim da i oni vide da je faul u napadu, organizuju već odbranu, sudija donese totalno suprotnu odluku. Onaj moj faul u napadu, to je stvarno... To je minimalan kontakt bio, ja sam ga i rukom malo zakačio, on je čovjek pao kao voz da ga je pokosio. On je pokušao da izvuče faul i uspio je. Ko god misli da je to faul u napadu, taj nema pojma o košarci."

Nedović ističe da ne može da bude "bolniji poraz" od ovoga koji je njegova ekipa doživjela u Kaunasu, posebno jer se vratila iz velikog minusa i imala šansu da pobijedi, ali onda su se neke druge stvari "umiješale" u priču. "Tri četvrtine su sudili ono što treba, nisu se puno miješali u gluposti i posljednjih pet minuta... Skandal, stvarno skandal", naglasio je Nedović.

Prema njegovim riječima, neophodan je sada dobar oporavak pred Panatinaikos u hali "Aleksandar Nikolić" (petak, 20 časova), dok ističe i da su svjesni sopstvenih kvaliteta i da mogu sa svima - samo kada igraju agresivno u oba pravca, a ne pasivno.

"Moramo biti svjesni da smo kvalitetna ekipa, samo da se što prije oporavimo fizički, mentalno mislim da smo svi okej", naglasio je.