Aleksandar Knežević za MONDO o preuzimanju direktorske fotelje u Borcu: Imam želju i znanje, ali odlučuju detalji...

Na posljednjoj sjednici Skupštine RK Borac m:tel Aleksandar Knežević predložen je za novog direktora kluba. Nekadašnji rukometaš i trener u razgovoru za MONDO govorio je o tome da li će prihvatiti funkciju.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji rukometaš i trener, koji je sa banjalučkim klubom osvojio Kup IHF 1991. godine, a kasnije sjajnu karijeru napravio u njemačkom Gepingenu i švajcarskom Lucernu, nastupao je za oba vječita rivala Crvenu zvezdu i Partizan, a sa reprezentacijom SR Jugoslavije je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1996. godine i bio učesnik Olimpijskih igrara 2000. godine u Sidneju.

Kao trener radio je najviše u ženskom klubu u Gepingenu, gdje je obavljao brojne funkcije, ali i u muškom klubu, gdje je tri sezone bio sportski direktor, baveći se i onim drugim dijelom posla, koji je upravo sada neophodan Borcu m:tel.

"Svi znaju da sam bio igrač i trener, ali malo je pozato da sam vodio finansije i marketing u ženskom klubu u Gepingenu, bio sam sportski direktor i muškog kluba. To su različite stvari, jer pet puta veći budžet ima muški od ženskog kluba. Sa pet miliona evra sam rukovodio u muškom klubu, od 2014. do 2017. i nakon toga sam imao ulogu u klupskom rukovodstvu. U tom periodu smo dva puta zaredom osvajali EHF kup i bili odlični u Bundesligi. Ipak, bitno je da sam rukovodio sportskim finansijama, u muškom sam bio zadužen za tri-četiri miliona za igrače i trenera, a utakmice i organizaciju, kao i sve drugo sam vodio u ženskom, uključujući i marketing. To sam radio barem deceniju i imam mnogo iskustva i u tom menadžersko-organizacionom smislu", rekao je Knežević za naš portal.

Knežević je istakao da još uvijek nije donio konačnu odluku o prihvatanju odgovorne funkcije u Borcu m:tel dok ne bude imao jasan uvid o stanju u banjalučkom klubu.

"Da li će biti ostvarena saradnja ili ne, još ne znam sa sigurnošću. Želja je tu, znanje takođe, e sad sve to zavisi od mnogo detalja", dodao je Knežević.

Jasno je svim ljubitelja rukometa u Banjaluci da klub nema previše vremena za gubljenje.

"Trebam što hitnije doći, ali i za Upravni odbor je sve to svježe. Prikupljaju podatke, gledaju šta je bilo u prošlosti, šta je sada i šta bi moglo da bude i onda će me izvijestiti. Tek onda bismo mogli napraviti neki plan".

Skupština Borca m:tel je nakon imenovanja novog UO (Rade Unčanin, Boris Ateljić, Dragan Milanović, Slaviša Peulić, Biljana Radulović, Jelena Savanović i Goran Raca) uz predsjednika Darka Savića ostavila prostor i za još jedno/dva mjesta, čije bi imenovanje predložio Knežević.

"To je malo preuveličano iskreno rečeno, imam nekoliko ideja, razgovarali smo da ostane jedno upražnjeno mjesto da imam ja, ili neko drugi iz UO, da dobro razmislimo i vidimo ko bi nam to mogao pomoći. To je ideja više da se ne 'zatrpamo', pa ako naiđe neko ko će nam biti od pomoći, da dobije priliku".

Knežević je naglasio da će sve oko njegovog mogućeg imenovanja biti poznato do kraja godine.

"Mora se desiti prije završetka polusezone, 'biće ili neće biti' do tada jer vrijeme ide, mora se nešto napraviti kako bismo klub što prije oživjeli. Što prije to bolje. Sad ne mogu reći dan ili sedmicu, ali mislim da se do kraja decembra to mora završiti. Da li ja ili neko drugi, mora biti imenovan...".

Prema njegovim riječima, Borac m:tel nema samo finansijski i organizacioni problem već i problem imidža jer je u pitanju nekadašnji evropski šampion i osvajač Kupa IHF.

"Skupljamo podatke, imam ideju, stalno razgovaram s raznim ljudima. Imam i ideju za popravku imidža, koliko čujem i to je problem kluba. Dakle problem nije samo finansijski, organizacioni i sportski već i problem imidža. Kasni se sa reakcijom, ali šta je tu je", zaključio je Knežević.

Nema sumnje da bi samo Kneževićevo imenovanje popravilo negativan eho u javnosti, ukoliko na kraju pristane da postane novi direktor, ali problemi bez jasnog plana i vizije, sponzora i novog priliva novca neće nestati sami od sebe već zajedničkim angažmanom svih - od rukovodstva, institucija do navijača.