Savić o budućim potezima RK Borac: Branković ništa više ne treba da potpisuje, Hasanović treba da ode!

"Nisu mi potrebni ljudi koji su bili tu i nisu poduzimali ništa, dok je klub tonuo", poručio je novi predsjednik Upravnog odbora RK Borac.

Izvor: MONDO

Darko Savić izabran je na nedavnoj sjednici Skupštine kluba za novog predsjednika Rukometnog kluba Borc m:te, a nakon preuzimanja funkcije ističe da će u narednom periodu vratiti povjerenje u Borac kod igrača, trenera, drugih klubova, potencijalnih partnera.

Najavio je i potpuni reset sistema u okviru kojeg će povlačiti nepopularne poteze.

"Najvažnije je da ljudi koji su van kluba zaista shvate da je napravljen totalni otklon od onoga što je bilo. Borac ima jako loš imidž, u politici, kod drugih klubova, igrača, dobavljača, generalno kod svih koji su imali bilo kakav dodir sa klubom i to ćemo pokušati da popravimo. Sa ženskim klubom bile su mi potrebne dvije godine da steknem povjerenje, da kad nekog nazovem ljudi ne pitaju kako će se to platiti. Možda će neke mjere nove uprave na čelu sa mnom biti i nepopularne, ali u interesu kluba. Samo me zanima moralna i finansijska stabilizacija. Sve će biti maksimalno transparentno. Moramo ponovo biti poželjna destinacija mladom igraču. Borac nije klub koji plaća najviše, ali će plaćati redovno. ŽRK Borac je sve igračice koje su došle pošteno platio, a to bi trebalo da bude ideja vodilja i muškog kluba. Ako je neki klub igrača podigao do nivoa da može pojačati Borac, taj klub mora biti nagrađen“, rekao je Savić za „Glas Srpske“.

Na sjednici Skupštine kluba bivši rukometaš i trener Aleksandar Knežević predložen je za novog direktora kluba. Knežević je u razgovoru za MONDO govorio o šansama da preuzme ovu funkciju, a Savić kaže da ukoliko Knežević ne prihvati posao da ima već spreman drugi prijedlog.

"Razgovarali smo, čekam njegov odgovor. Ukoliko ne bude mogao, imam drugi prijedlog, ne želim sad ime da iznosim u javnost, ali u pitanju je čovjek koji je svojim radom, poštenjem i drugim vrlinama zaslužio ovu funkciju. Budući direktor odmah mora preći na posao. Bivši direktor Vladimir Branković je još u tehničkom mandatu, ali on je svoj posao u RK Borac završio, tako da nema potrebe da bilo šta potpisuje. Čak neka moja razmišljanja da svi oni koji su u klub dovedeni od strane bivšeg UO, pa čak i generalni sekretar Damir Hasanović, trebalo bi da odu. Nisu mi potrebni ljudi koji su bili tu i nisu poduzimali ništa, dok je klub tonuo. Samo mi treba Zorana Jagodić. Ona je operativac, na nju računam i u budućnosti“, istakao je novi predsjednik RK Borac.

On planira i neke nove i drugačije stvari da uvede u RK Borac.

"O struci i igračima odlučivaće stručna komisija. Nju ćemo formirati i ona će biti savjetodavnog karaktera te davati sugestije upravnom odboru kada su u pitanju treneri i igrači. Trenutno je klub u veoma teškoj situaciji. Lakše mi je bilo kad sam preuzeo ŽRK Borac, jer smo krenuli sa dna i došli do trofeja. Rukometni klub je sada u zoni ispadanja u niži rang. Idu nam tri teške utakmice do kraja polusezone u kojima je, sa aktuelnim igračkim kadrom, teško bilo šta očekivati. Moramo dakle razmišljati o pojačanjima. Nema na tržištu nekog posebnog izbora slobodnih igrača. Svi imaju klubove. Sigurno su nam potrebna tri-četiri igrača, pivot, desni, lijevi, bek... Uz uslov da ostanu ovi igrači koje imamo“.

Ostajem u ŽRK Borac Savić je još jednom ponovio da neće napuštati ŽRK Borac u kojem je od 2017. godine. "Ostajem uz djevojke. Odlaskom u Goražde pokazao sam im da sam uz njih. Vratili smo se kao jesenji prvaci. Svoj 53. rođendan sam proslavio s njima. Ne znam ko bi na mom mjestu, kao čelnik kluba, uradio tako nešto. Poklonile su mi pobjedu za rođendan", naglasio je Savić.

Prva sjednica novog upravnog odbora kluba biće održana danas.

"Razmatraćemo sve ugovore, svih zaposlenih, trenera, igrača. Skeniraćemo sve dugove i potraživanja kako bismo stekli uvid u situaciju u klubu. Dalje, smatram da bi predsjednik UO trebalo najviše da vuče, a svi ostali članovi uprave moraju da budu spremni da nađu neki novac. To ću im i reći danas. Moja ideja je da svaki član uprave godišnje obezbijedi minimum 20.000 maraka sponzorskih sredstava. Mi ako to obezbijedimo, nećemo zavisiti i čekati da nam pomognu grad, vlada“ rekao je Savić.

On je najavio da će uskoro igračima biti isplaćena jedna plata.

"Očekujem od 'Elektroprivrede' sa kojom imamo ugovor da nam uplati dogovoreni iznos, grad bi nam trebalo takođe uplatiti sredstva predviđena za ova dva mjeseca te još neke sponzore da nam nešto uplate. Pokušaćemo već naredne sedmice organizovati sastanak sa predsjednikom Republike Srpske, koji je osvjedočeni prijatelj sporta, posebno Borca. Mislim da ta podrška neće izostati. Milorad Dodik je mnogo pomogao u stabilizaciji ŽRK Borac", istakao je Savić.

Priznao je da ni sam nije očekivao da će preuzeti funkciju u Gospodskoj ulici.

"Na sjednicu Skupštine sam otišao da se ne bi došlo u situaciju da nema kvoruma. Međutim, radno tijelo na čelu sa predsjednikom Skupštine Milošem Grujićem me pozvalo i izjasnilo se da bih ja trebalo da preuzmem klub te da bih imao i podršku legendi Borca, odnosno da sam neko ko nema mrlju u karijeri i da sam pokazao da sam sa malo sredstava od ŽRK Borac napravio ozbiljan klub. Konsultovao sam se sa određenim ljudima i prihvatio. Ne mogu reći da sam se obradovao. Iskreno, samo budalu ne bi bio strah. Veliki teret sam primio na leđa, a to mi je i majka rekla. Prihvatio sam. Ako se pojavi neko bolji, podržaću ga, prepustiću mu palicu i biću uvijek uz klub, kao što sam i do sada pomagao. Moja funkcija je na raspolaganju“, poručio je Savić.